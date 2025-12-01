Jaume Plensa, nuevo embajador de Palma: «Espero estar a la altura»

El artista Jaume Plensa ha recibido el galardón de embajador de Palma en un acto celebrado este lunes y en que ha expresado que «espera estar a la altura de lo que se le pide». De esta manera se ha pronunciado el escultor y dibujante, entre otras facetas, durante la ceremonia en Can Balaguer en la que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, le ha hecho entrega de este reconocimiento.

Plensa ha indicado que este premio «cierra una historia personal» con Palma y Mallorca, ya que ha afirmado que «siempre se ha sentido muy acogido» por la isla. «No sé lo que es ser embajador, nunca he sido embajador pero siempre me han fascinado los embajadores», ha ironizado, antes de reconocerse «muy ilusionado y emocionado» por este premio.

Asimismo, ha indicado que cuando ha aterrizado en Palma y ha paseado por la ciudad ha sentido esa «vinculación» y «amor» por la ciudad, quien ha recordado sus diversas exposiciones aquí a lo largo de los años.

De hecho, ha señalado que este lunes ha visitado la sede de la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca, que alberga una exposición sobre el propio Joan Miró, y ha manifestado que ha sentido «cierta morriña» de la que mostró él en 2006, por la «simbiosis» que se creó con el espacio.

El acto ha empezado con una actuación musical, después se ha seguido con una proyección artística sobre los tubos del órgano de Can Balaguer y acto seguido se ha dado paso a los parlamentos de Martínez y Plensa.

Martínez ha destacado que, con este acto, Palma nombra como embajador a uno de los artistas «más influyentes y significativos», al mismo tiempo que ha resaltado la vinculación «humana» y «personal» con Palma.

De este modo, ha resaltado la última exposición de Plensa en la Llotja de Palma titulada Mirall, que ha calificado de «única» en «el mejor escenario posible». A su modo de ver, la muestra «enriqueció el panorama artístico de Palma» y consiguió reivindicar su lugar «en el circuito internacional».

El primer edil ha indicado que algunos de los aspectos en los que se enmarca este nombramiento es la intención de visibilizar a Palma como una ciudad que «se encuentra en un ambicioso proceso de cambio» y que tiene como uno de sus ejes en su candidatura a ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

Asimismo, ha destacado que esta es una candidatura «abierta y transformadora», coloca la cultura «en el centro de la ciudad» como «palanca estratégica» de para el desarrollo sostenible, la cohesión social y territorial pero también como espacio de diálogo, motor económico e instrumento para mejorar la calidad de vida de las personas.