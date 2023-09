Jaume Bauzá, de Sant Joan a la mejor Liga del mundo. El partido que enfrentó al Mallorca Palma Futsal y al Barça será recordado, sin duda, como una noche inolvidable para los aficionados que abarrotaron las gradas del Palau Municipal d’Esports Son Moix. Fue una velada mágica, repleta de emociones y giros inesperados. Sin embargo, la jornada quedará grabada sobremanera en la memoria del joven portero Jaume Bauzà, natural de Sant Joan, quien, a sus veinte años recién cumplidos, firmó su debut en la Primera División nacional de fútbol sala, en uno de los enfrentamientos más exigentes de la temporada. A pesar de la magnitud del desafío, Bauzà acompañó a su equipo hacia una espectacular victoria por 5-4 sobre el vigente campeón de la liga.

El momento de Jaume Bauzà llegó al término de la primera parte. La desafortunada lesión del capitán, Carlos Barrón, que se retiró al descanso, brindó al joven guardameta la oportunidad de asumir la responsabilidad bajo los tres palos a partir del ecuador del partido. Bauzà entró en el campo en un momento crítico, con su equipo perdiendo 0-2 ante un Barça que no perdona, y se enfrentó a la difícil tarea de detener los ataques de uno de los equipos más poderosos del mundo.

A pesar de la presión, Jaume Bauzà se mantuvo firme, demostrando una madurez y un temple poco comunes para su edad, y realizó notables paradas ante los azulgranas, lo que provocó la euforia en las gradas de Son Moix, con la afición volcada en respaldo al guardameta mallorquín. A medida que avanzaba el partido, el Mallorca Palma Futsal logró una remontada espectacular, convirtiendo un marcador de 1-4 en una victoria final de 5-4. Fue una noche inolvidable tanto para el equipo como para el joven portero de Sant Joan, quien al final del partido todavía no podía creer que su equipo hubiera sumado una nueva victoria con él defendiendo la portería.

El entrenador, Antonio Vadillo, felicitó a Bauzà por su debut en Primera División y elogió su entereza en un contexto difícil: «Solo puedo felicitar al chaval por el debut en Primera y por el sostén y el saber estar que ha tenido en una situación difícil. Estábamos 0-3 abajo ante el Barça y él ha estado magnífico».

Curiosamente, horas antes del partido, Vadillo y Bauzà habían hablado sobre la posibilidad de un debut del joven guardameta. El entrenador le aseguró que su estreno llegaría tan pronto como obtuvieran una ventaja cómoda, pero le advirtió que en los casos anteriores, los debuts siempre habían ocurrido debido a circunstancias adversas e inesperadas. Y, efectivamente, unas horas después, sucedió. El marcador era desfavorable, pero la lesión de Barrón obligó a Bauzà a asumir, por primera vez, la responsabilidad de defender la portería del primer equipo en un momento crítico.

Por su parte, Jaume Bauzà no pudo contener la emoción: «La verdad es que esto es algo que no me esperaba. Cuando me dijeron que podía calentar, no sabía ni por donde empezar. Esto es un sueño hecho realidad». La noche del debut de Bauzà no solo fue especial para él, sino también para su familia y el pueblo de Sant Joan, quienes lo acompañaron en Son Moix. «Ahora voy a disfrutar un rato con mi familia. También ha sido un sueño ver a toda la afición de Sant Joan aquí; ha sido realmente espectacular» añadió el portero.

Bauzà, producto de la cantera del Mallorca Palma Futsal, se convirtió en el último jugador en debutar con el primer equipo, siguiendo los pasos de Nil Tent y Marc Andreu.