Es Jardí logra un agosto ecléctico con el ‘sold out’ de Bresh y espera a Ana Mena y la Oreja de Van Gogh

Exitazo hasta ahora de la segunda edición de Es Jardí, que todos los jueves, viernes y sábados desde el 11 de julio esá ofreciendo música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos en el jardín mediterráneo del Recinto Mallorca Live Festival de Calvià. Se trata del punto de encuentro imprescindible del verano en la isla, donde hasta ahora han actuado artistas y grupos de primer nivel como Siempre Así, !!! (CHK CHK CHK) o Amaral.

Es Jardí ofrecerá conciertos y actuaciones hasta el 31 de agosto. El recinto espera el paso de Ana Mena (30 de agosto), La Oreja de Van Gogh (17 de agosto) o Carlos Baute (23 de agosto).

Toda la información y todos los tipos de entradas están disponibles desde 18€ en www.esjardimallorca.com y en la ticketera oficial del ciclo, See Tickets.

El ‘sold out’ de Bresh

Tras el éxito de asistentes en la pasada edición de ‘Es Jardí’, Bresh se ha consolidado en Mallorca. El idilio con la isla se mantiene y el ciclo inauguró su cuarta semana de programación el pasado jueves 1 de agosto con la primera fecha y ‘sold out’ de Bresh. El evento, uno de los más importantes de la actualidad, volverá a instalarse una vez más en el Recinto Mallorca Live Festival el 29 de agosto.

Casi una década después de su nacimiento en Argentina, Bresh, “La Fiesta Más Linda del Mundo”, sigue llenando de color, música y buen ambiente cada una de sus citas. Un gran show con la mejor música: reggaetón, pop, cumbia, trap, electrónica y casi cualquier género que haga que nadie quiera dejar de bailar. Un referente mundial de una nueva escena nocturna que representa los valores de las nuevas generaciones y promueve un ambiente de libertad colectiva.

La rumba inconfundible y universal de Siempre Así

Más de tres décadas de carrera, 16 discos en el mercado y un éxito incontestable: alrededor de un millón de copias vendidas y más de 1.500 conciertos entre España y Latinoamérica. Pero el mayor éxito para Siempre Así es comprobar cómo su repertorio forma parte de la banda sonora de millones de personas, cómo esa rumba con mensaje, alegre y sureña, conservando sus raíces flamencas, se ha hecho imprescindible en cualquier reunión o evento de tipo festivo.

Estos siete sevillanos universales visitaron el jardín mediterráneo el viernes 2 de agosto para celebrar el 30º aniversario de Mahareta (1994), su disco más emblemático y el que catapultó al grupo hacia un público masivo. Un álbum que contiene muchos de sus grandes éxitos, como ‘Siempre Así’, ‘Para volver a volver’, ‘Se me va’, ‘En un rincón del alma’ o su archiconocida versión de ‘My Way’, ‘A mi manera’.

El baile asegurado con !!! (Chk Chk Chk)

La banda californiana asentada en Nueva York !!! (Chk Chk Chk) es una de las grandes formaciones de dance-punk y lleva 25 años reinventándose con cada disco. La prueba más reciente es su noveno álbum, Let It Be Blue (2022), en el que llevan ese sentimiento de transformación radical hacia nuevos territorios. Para !!!, la música debe ser un lugar donde puede ocurrir cualquier cosa; al igual que en sus conciertos, en los que, con Nic Offer al frente, nunca se sabe lo que puede pasar. Su visita a Es Jardí fue el sábado 3 de agosto, donde brindaron al público de la isla una nueva oportunidad para comprobarlo.

‘Closing party’ con Children of the 80’s y New Limit

Es Jardí cerrará su segunda edición el 31 de agosto y lo hará de nuevo de la mano de Children of the 80’s, que traerá a New Limit, banda nacional de eurodance y una de las pioneras del movimiento del bakalao durante los años ‘90 en España.

La Terraza de Es Jardí

Desde el pasado 14 de julio y hasta el 8 de septiembre, el Recinto Mallorca Live Festival acogerá las tardes de domingo el ciclo La Terraza de Es Jardí, una apuesta por el movimiento local.

Cabe recordar que el pasado domingo 4 de agosto se celebró el “Es Ficus Fest” de la mano de Sa Fonda con un cartel encabezado por los internacionales Todd Terje, Bosq y Yahaira y los locales Los del Ficus, Melohman, Chitowsky, Groovert, Un Southnormal y Enric Rincone.

La mejor gastronomía y actividades

Un año más, la mejor oferta gastronómica estará a disposición de los asistentes con una selección de empresas de restauración de la isla que trabajan con productos de proximidad: La Rosa, L’Artista, Beewi, Can Company e Indivisible. Por su parte, la zona VIP y Premium contará con El Bandarra.

Un año más, Es Jardí contará con una amplia selección de actividades que complementarán la experiencia gastronómica y musical con actuaciones de acróbatas, pintacaras, espectáculos de malabares y de fuego, talleres de baile, entre otras.

Un referente musical para toda la familia

El nuevo ciclo estival de conciertos de Mallorca Live, Es Jardí, llegó en el verano de 2023 a Calvià y durante sus 8 semanas de programación se convirtió en un lugar de encuentro social, congregando a 60.000 personas, de residentes, turistas nacionales e internacionales. Un ciclo que brilló por haber ofrecido una experiencia única y premium a los asistentes, asegurando su comodidad con un aforo reducido (4.500 personas) y que, además, destacó por ofrecer un ocio responsable con la finalidad de potenciar una variada oferta musical de calidad.

El proyecto se consolidó como el ciclo estival para toda la familia por el que pasaron artistas como: David Bisbal, Melendi, Luz Casal, Mónica Naranjo, Guitarricadelafuente, Vanesa Martín, M Clan, Rosario y UB40. Unos artistas nacionales e internacionales de primera línea que visitaron el nuevo jardín mediterráneo, que también acogió espectáculos como el de Sara Baras o el Homenaje a Zimmer Williams y Morricone, noches de nostalgia con Children of the ‘80s y Summer of Love y una de las fiestas más famosas del mundo, Bresh.

Cabe recordar que Es Jardí cuenta con el apoyo institucional del Consell de Mallorca – Cultura i patrimoni, la Fundació Mallorca Turisme y el Institut d'Estudis Baleàrics.