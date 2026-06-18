Jaime Anglada, el cantautor amigo del Rey, sin voz y sin ingresos casi un año después del grave accidente en Palma

El cantante mallorquín y amigo personal de Felipe VI, Jaime Anglada, ha destacado la merma de voz y la pérdida de recursos por las secuelas que arrastra tras el accidente de tráfico que sufrió el 8 de agosto del año pasado en Palma. Anglada ha acudido este jueves a los juzgados de Vía Alemania donde, según han indicado fuentes conocedoras del procedimiento, el cantante ha hecho hincapié en que el accidente, que sin embargo asegura no recordar, le ha dejado secuelas como pérdida de voz, lo que está afectando a sus ingresos.

Cabe recordar que el 8 de agosto del año pasado, en la avenida Joan Miró de Palma, el cantante, que iba a los mandos de una moto, fue arrollado por un coche, conducido por un joven de 20 años, que fue detenido poco después en su domicilio.

El cantante permaneció unas dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Son Espases y pasó a planta a finales de agosto. El mallorquín recibió el alta a principios de septiembre.

El cantautor mallorquín Jaume Anglada, amigo íntimo del Rey Felipe VI, recibió el pasado 28 de febrero en la Llotja de Palma la Medalla de Oro de Baleares, el máximo galardón que otorga la Comunidad Autónoma.

El Consell de Govern aprobó el reconocimiento a la trayectoria musical de Anglada y su aportación a la cultura del archipiélago, así como los 15 Premios Ramon Llull, que reconocen a personas y entidades con una trayectoria de excelencia y compromiso con el progreso social, cultural, científico, deportivo y humano.

Jaume Anglada sufrió en agosto de 2025 un grave accidente de tráfico. El artista mallorquín fue arrollado por un coche mientras circulaba en moto por las calles de Palma. El suceso se produjo en torno a la 1:30 de la madrugada en la zona de la avenida de Joan Miró y, a pesar de que el conductor del coche se dio a la fuga en un primer momento, al final las autoridades pudieron detener al responsable.