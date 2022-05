Iraola: «Con Muriqi en el campo cada saque de banda es un infierno»

Andoni Iraola, entrenador del Rayo, rechazó ayer en la rueda de prensa previa al partido que su equipo vaya a entregar el partido al Mallorca. Es más, aseguró que competirán hasta el final porque «hay equipos que están pendientes de nosotros para definir sus objetivos y nosotros no podemos fallar».

«El Mallorca es un equipo que conocemos bien. Llevamos varios años compitiendo, peleando por los mismos objetivos, más o menos con el mismo grupo de jugadores, donde se han visto en varias situaciones de este tipo: ascensos, descensos… han jugado partidos de este tipo, Tienen experiencia en ese aspecto. Con la llegada de Aguirre me espero un Mallorca que tácticamente te supone un problema. No sé si van a jugar con cuatro, con cinco… si juegan con un sistema, quizá los extremos pierden un poco de protagonismo. Van poco con los carriles por fuera y se basan mucho en lo que les da Muriqi en el juego aéreo. Cada saque de banda es un infierno, porque te lo ponen en el área pequeña prácticamente. Hay muchas cosas que tenemos que vigilar, como pasa siempre en Primera División y trataremos de prepararnos de la mejor manera», adelantó Iraola, que estuvo a punto de ser entrenador del Mallorca hace dos años.

El técnico vasco confesó que le ha pedido a sus jugadores que «vigilen cada saque de puerta y de banda, que nos van a poner el balón en el área pequeña y hay que ganar segundas jugadas. Hay que estar mentalmente activado, y no vale mañana a las 19:30. Hay que activarse antes, porque si no llegas tarde. Eso sí que lo tenemos que hacer, porque ahora mismo creo que estamos 12 en la clasificación y después de una temporada buena que hemos hecho, a mi, por lo menos, me daría rabia no aprovechar para conseguir pequeños objetivos. Los 10 primeros están ahí. No están tan lejos y son cosas que puedes conseguir, por ejemplo, ser el Rayo menos goleado en Primera División ¿Vamos a perder esta oportunidad por no apretar esta semana que nos queda? Son cositas que hemos hablado entre nosotros y que vamos a hacer valer, sabiendo la dificultad del partido y lo que se juega el rival. Pero también hay equipos que están pendientes de nosotros para definir sus objetivos y nosotros no podemos fallar».

El Rayo llega al partido con las bajas de Saveljich, Comesaña, Trejo, Marquelanz, Isi Palazón y Unai López, y con sólo 17 jugadores profesionales en la convocatoria. Nunca ha ganado un partido de Primera División en Palma, pero el año pasado, en Segunda, se impuso 0-1.