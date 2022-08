Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, elogió hoy el dispositivo defensivo del Mallorca, «que se equivoca muy poco cuando tiene un buen resultado» y deseó que su equipo «no vaya por detrás», porque entonces «resulta muy complicado hacerles daño». El vasco confirmó la ausencia de Isi Palazón, pero en cambio adelantó que había recuperado a Santi Comesaña.

«El Mallorca al finalizar la temporada pasada, ya estaba siendo difícil de batir. A nivel de estructura, por ejemplo en San Mamés, vimos como aguanta un bloque bajo con la dificultad que eso conlleva ante el Athletic. Los tres centrales, la defensa, los carriles, el soporte que tiene, y que pierden muy pocos duelos. El fichaje de Rajkovic, que la sensación es que tiene un nivel muy alto y les va a dar un rendimiento muy bueno. Es muy difícil si te pones por detrás en el marcador. Cuando tienen algo que defender se equivocan muy poco. Ojalá no tengamos que ir por detrás en el marcador».

Sobre la situación del equipo explicó que «vamos a tener las bajas de Diego López, que va a seguir fuera. Andrés Martín acabó el año pasado con el hombro mal, se estaba jugando el play off con el Tenerife y se ha operado, no podía seguir con el hombro así. Hasta que no esté en condiciones no podrá integrarse. Otro que tenemos fuera es Isi, va a ser baja mañana. El día del Espanyol el cambio viene por tema muscular, no es importante, pero una microrrotura, por pequeña que sea, hay que esperar. Recuperamos a Santi, que ha entrenado y va a entrar en convocatoria, como Diego Méndez».

Iraola no quiso dar pistas sobre la posible alineación porque «Aguirre no me va a decir quiénes van a jugar. Es una alternativa, podemos jugar con uno o dos delanteros, pero no somos de volvernos locos. Me dan ataques de entrenador, pero intento que los menos posibles. Nos afianzamos en lo que hacemos bien y que el equipo tenga la misma identidad».

El entrenador aprovechó para pedir el apoyo del público de Vallecas porque «como la temporada pasada, nos gustaría que el grueso de nuestros puntos y consecución del objetivo pasara por ser una equipo muy bueno en casa. Sobre todo en la primera vuelta, en la segunda nos costó más. Este año vamos a tener más apoyo, porque las obras han finalizado y el equipo tiene ganas de competir ante nuestra gente. A ver si mañana logramos hacer un buen partido entre todos».

«Respecto al césped, aparentemente está bien, aunque ahora entrenaremos, es un césped de verano y bastante sufrido. No creo que haya problemas. Aprovecho tu pregunta para agradecer a la gente el esfuerzo que ha hecho por volver a ser abonados. Es de agradecer y es algo que los jugadores y nosotros tenemos en nuestra cabeza y vamos a intentar devolvérselo. No podemos garantizar resultados, pero sí que la gente se sienta orgullosa de lo que ve en el campo. No podemos fallar a la gente que nos ve desde la grada», dijo para finalizar.