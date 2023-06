La asociación Ben Amics ha lamentado el suicidio de una joven trans de 15 años el pasado jueves 22 de junio en Lloseta (Mallorca) y ha instado a las administraciones pertinentes a esclarecer las causas del suicidio. En un comunicado publicado en Twitter este lunes, la entidad ha asegurado que «los perfiles en las redes sociales de la víctima evidencian que se trataba de una joven abiertamente LGTBI+» y que «se identificaba con el género femenino, lo cual no se corresponde con el sexo asignado al nacer».

Así, Ben Amics ha instado a las administraciones pertinentes a esclarecer las causas que llevaron a la joven, que estaba en edad escolar, a quitarse la vida.

La asociación ha recordado que el Servicio de Atención Integral LGTBI del Consell de Mallorca ofrece apoyo social, psicológico y jurídico a las personas LGTBI+, sobre todo a las víctimas de LGTBI-fobia. Además, el 024 es una línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad.

Cabe recordar que el pasado día 22 más de un centenar de personas se concentraron en Palma para protestar contra la agresión LGTBI-fóbica que sufrió Izan el pasado 12 de junio mientras caminaba por la barriada de Sindicato.

«Salimos a protestar y reivindicar porque nos jugamos la vida», ha aseverado la coordinadora técnica de la asociación Ben Amics, Jan Gómez, quien ha subrayado que «estás situaciones se dan más de lo que deberían» y que «por desgracia» saben que ésta no va a ser la última.

En la concentración estaban presentes distintas personalidades políticas como el ex portavoz del Ayuntamiento de Palma y ex regidor de Justicia Social, Feminismo y LGTBI, Alberto Jarabo, y el ex alcalde socialista de Palma, José Hila, así como Izan, la persona que sufrió la agresión LGTBI-fóbica que ha motivado la concentración.

En declaraciones a Europa Press, Izan detalló que los primeros días tras la agresión «fueron muy duros porque era un miedo constante a salir a la calle, miedo a que me volviera a pasar lo mismo».