El infierno de una mujer en Ibiza: asaltada y violada en su propia casa dos días seguidos tras consumir drogas con el agresor

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares abre sus puertas este jueves para juzgar a un hombre acusado de violar a una mujer drogada en su casa de Ibiza dos días consecutivos. El procesado se enfrenta a una pena de 11 años y tres meses de prisión y al pago de una indemnización de hasta 80.000 euros.

Los hechos arrancaron el 1 de julio de 2019 en la vivienda de la víctima, ubicada en Ibiza. El acusado acudió al domicilio y, tras consumir ambos sustancias estupefacientes, se quedaron a pernoctar en la vivienda. En un momento dado de la noche, el hombre comenzó a quitarle la ropa a la mujer.

A pesar de la rotunda negativa de ella, que le pidió explícitamente que parase y mantuvo su oposición en todo momento, el procesado le tapó la boca y la penetró vaginalmente sin preservativo, eyaculando en su interior. Tras la agresión, el acusado abandonó la vivienda y la víctima se dirigió a su propio domicilio.

Sin embargo, el episodio no terminó ahí. Al día siguiente, el agresor regresó a la vivienda de la mujer en Ibiza. Aprovechando que la víctima se había quedado dormida a consecuencia del consumo previo de drogas, el hombre se colocó encima de ella e intentó penetrarla vaginalmente sin su consentimiento. La mujer se despertó bruscamente debido al dolor y le exigió de inmediato que parara.

A consecuencia de las dos agresiones sufridas en días consecutivos, la víctima padece un severo cuadro de estrés postraumático que ha impactado de forma muy negativa en su estado de ánimo. Según el escrito de acusación, el suceso ha provocado en la afectada un deterioro acusado y significativo en todos los ámbitos de su vida cotidiana, alterando gravemente su esfera sentimental y de pareja, así como sus relaciones sociales, familiares, laborales, sexuales y su salud psicológica global.

Por estos hechos, el fiscal solicita para el acusado un total de 11 años y 3 meses de cárcel por un delito de agresión sexual y otro en grado de tentativa. Además de la pena de prisión, pide que no pueda acercarse ni comunicarse con la víctima durante varios años, que pase por un periodo de libertad vigilada y que la indemnice con 80.000 euros por los daños morales causados.