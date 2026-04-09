Imputado por homicidio el conductor del tractor que mató a un motorista en Mallorca y dio positivo en cocaína

La Guardia Civil ha imputado por homicidio imprudente grave, abandono del lugar del accidente y omisión del deber de socorro al conductor del tractor que mató a un motorista en Mallorca y dio positivo en cocaína.

El fatal accidente ocurrió la madrugada del pasado 12 de julio en la carretera de Campos a Santanyí, cuando un tractor agrícola colisionó con una moto BMW, con el resultado del motorista fallecido.

Cuando llegaron al lugar del siniestro, las patrullas de la Guardia Civil encontraron al motorista tendido en el asfalto de la carretera, a escasos metros de su moto, la cual presentaba importantes daños. Los agentes iniciaron maniobras de reanimación de inmediato hasta que los servicios médicos confirmaron el fallecimiento del motorista.

El tractor se había ausentado del lugar sin prestar auxilio. Tras una inspección de la zona, fue hallado abandonado a unos 120 metros del punto de la colisión.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil llevó a cabo una minuciosa investigación en colaboración con el Servicio de Criminalística para esclarecer los hechos.

El conductor del tractor, un hombre de 53 años, fue localizado horas después en una finca cercana al accidente. Después de someterse a los test de detección de alcohol y drogas, el conductor dio un resultado negativo en alcohol, pero positivo en cocaína, siendo confirmado por un laboratorio de referencia.

Asimismo, el tractor agrícola presentaba deficiencias graves en su sistema de alumbrado, factor que habría influido en la visibilidad y reacción del motorista, dadas las condiciones nocturnas, la ausencia de iluminación en la carretera y la presencia de un cambio de rasante en el tramo del siniestro.

Tras la investigación, el pasado 30 de marzo del presente año se imputó al presunto conductor del tractor por un supuesto delito de abandono del lugar del accidente, omisión del deber de socorro y homicidio por imprudencia grave.

La Guardia Civil recuerda que toda persona implicada en un siniestro vial tiene la obligación de detener el vehículo y permanecer en el lugar del accidente, señalizar la zona para evitar nuevos riesgos, avisar de inmediato a los servicios de emergencia a través del teléfono 112 o a la Guardia Civil en el teléfono 062 y auxiliar a las personas heridas en la medida de lo posible.

El abandono del lugar de un siniestro, además de constituir un delito, supone una conducta especialmente grave al dejar desamparadas a las víctimas y dificultar la atención inmediata.