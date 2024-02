Más de 300 tractores llegados desde diferentes puntos de Mallorca han recorrido este lunes el centro de Palma para clamar por la supervivencia del sector primario mostrando lemas como «payesía o muerte» y para reclamar, entre otras cuestiones, una especial atención a la insularidad, más agilidad en las ayudas y el fin de la burocracia de la normativa comunitaria.

El convoy se ha reunido alrededor de las 11.00 en la avenida México de la capital balear y ha partido poco antes del mediodía. Durante alrededor de una hora y media, los tractores, en filas de dos, ha recorrido el centro hasta el paseo del Born en una fila que ha alcanzado los tres kilómetros de longitud. A su llegada al puente de Sa Riera del paseo Mallorca el final de la comitiva seguía en la calle Manuel Azaña.

A su llegada a la Delegación del Gobierno, los representantes de las asociaciones agrarias se han reunido con al Alfonso Rodríguez y, a la salida, han resumido las propuestas que le han trasladado al representante del Ejecutivo estatal.

El presidente de Asaja en Baleares, Joan Company, ha destacado que la convocatoria ha superado todas las expectativas y ha detallado las seis grandes reivindicaciones trasladadas. A nivel nacional y europeo, el sector primario reclama menos burocracia, igualdad de condiciones en relación a los productos de fuera y compromiso contra el cambio climático. A nivel regional, Company se ha referido al gran pacto para la supervivencia del sector agrario para la próxima década, la defensa del producto local y la agilización de las ayudas del Fogaiba. «Esperemos que Madrid y Bruselas nos escuchen», ha afirmado.

El secretario general de Unió de Pagesos, Sebastià Ordines, ha calificado la jornada como «histórica» y ha insistido en que «no había pasado nunca». Ordines ha resaltado el apoyo de la ciudadanía a la protesta, que ha sido aplaudida a su paso. «Quien más quien menos, está del lado del sector primario y esto es positivo», ha concluido.

La presidenta de Cooperatives-Agro-alimentàries, Jerònima Bonafé, ha señalado que el delegado del Gobierno «entiende» las reclamaciones y ha agradecido la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el buen transcurso de la marcha. El secretario regional de UPA, Baltasar Martí, ha hecho hincapié en que el sector primario no ha organizado la protesta «para pedir subvenciones sino para pedir soluciones».

Por su parte, el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, ha asegurado que el Ejecutivo central es consciente y comparte las reclamaciones del sector primario balear, clave para la economía. «El Gobierno sabe que tenemos que seguir avanzando en medidas de acompañamiento», ha afirmado.

La cabeza de la tractorada ha llegado pocos minutos después de las 13.00 horas a la plaza Juan Carlos I, desde donde ha seguido por el Born hacia la Delegación del Gobierno tras una pancarta en la que se leía Payeses y ganaderos, al límite.

Los tractores han recorrido el centro de Palma haciendo sonar las bocinas y luciendo pancartas en favor del producto local o rechazando las políticas comunitarias con lemas como de Bruselas, ni las coles.

En sus consignas, los payeses han recordado que sin agricultura no se come y que el campo no se muere, lo están matando. También se han visto lemas famosos como el célebre me gusta la fruta, aunque matizando, «de origen español». A su paso, los vehículos han recibido continuamente el aplauso de la ciudadanía.

En la calle Manacor, se ha podido ver en una de las aceras al conseller de Agricultura, Pesca y Medio natural, Joan Simonet, que saludaba a los tractores. También ha asistido al final de la protesta frente a la Delegación del Gobierno, donde también se ha visto a miembros de las diferentes fuerzas políticas.

La movilización ha sido convocada por agrupaciones agrícolas como Asaja-Baleares, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la Unió de Pagesos y Cooperatives Agro-alimentàries. Se han sumado así a las protestas del sector primario en España y Europa en los últimos días, a las que añaden las reivindicaciones del campo balear, como una especial atención a la insularidad o una mayor agilidad de las ayudas del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba).

En materia de política comunitaria, piden una moratoria para la implantación de la cartilla digital debido a que es «una burocracia inasumible» y claman contra la «competencia desleal» por parte de los países foráneos de la UE que no cumplen con la normativa en materia de bienestar animal, seguridad alimentaria y residuos que «aumentan los costos de producción».

Desde las 09.30 horas los tractores participantes se han concentrado en Inca, Campos, Vilafranca de Bonany, Ariany, Santa Maria y sa Casa Blanca para, custodiados por la Guardia Civil, dirigirse por vías secundarias, como las carreteras viejas de Inca y Manacor, hacia el polígono de Llevant de Palma. A su entrada a Palma, ha sido la Policía Nacional y la Policía Local quienes han asumido el control.