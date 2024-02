Unos 170 tractores se dirigen desde primera hora de la mañana hacia Palma procedentes de varias localidades de Mallorca para participar en la protesta convocada este lunes por las asociaciones del sector primario.

Desde las 09.30 horas los tractores participantes se han concentrado en Inca, Campos, Vilafranca de Bonany, Ariany, Santa Maria y sa Casa Blanca para, custodiados por la Guardia Civil, dirigirse por vías secundarias, como las carreteras viejas de Inca y Manacor, hacia el polígono de Llevant de Palma. De momento, la marcha transcurre sin incidentes destacables.

Una vez allá, y ahora acompañados por la Policía Local, la protesta recorrerá el centro de Palma para dirigirse a la sede de la Delegación del Gobierno pasando por las calles Manacor, Avenidas, vía Roma, el paseo Mallorca, la avenida Jaume III.

A las 12.30 pretenden concentrarse en el paseo del Borne, para acabar frente a la Delegación de Gobierno, donde presentarán sus reivindicaciones al delegado Alfonso Rodríguez.

Es una tractorada convocada por todas las asociaciones agrarias. Se suman así a las protestas del sector primario en España y Europa de los últimos días, a las que añaden las reivindicaciones concretas del campo balear, como una especial atención a la insularidad o una mayor agilidad de las ayudas del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba).

Los agricultores de las Islas presentan toda una serie de reivindicaciones dirigidas al Gobierno de la nación, al Ejecutivo balear y a la Unión Europea. Exigen en primer lugar el reconocimiento de la insularidad y que Baleares deje de ser una región de segunda. «Producir aquí es más caro que en la península. Por tanto, somos menos competitivos que Europa. Pedimos un marco legislativo que contemple la insularidad como en el caso de las Islas Griegas», manifestaba recientemente el representante de Unió de Pagesos de Mallorca, Sebastià Ordines.

Los agricultores reclaman por ello que el Govern balear que preside Marga Prohens defienda ante el Gobierno central y Bruselas un reconocimiento de la insularidad con las ayudas complementarias de la PAC que sean necesarias. «Llevamos años reivindicando esta cuestión y nunca se nos ha escuchado», añadía Ordines.

Por otro lado, también reclaman que el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la conocida como ecotasa, sea «más agrario, más cercano a los payeses». Respecto a la resolución de expedientes del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera (FOGAIBA), Unió de Pagesos reclama que «tiene que ser más eficiente y rápida ya que hay retrasos en los pagos. Si pedimos ayuda la necesitamos al día siguiente, no a los tres años».

Por su parte, la representante de Cooperatives Agro-alimentàries, Jerónima Bonafé, asegura que en las islas «tenemos un territorio que conservar, y este territorio pasará por consumir productos locales y ser conscientes con el trato que hacemos con el medio ambiente».

Asimismo, Bonafé protesta por la «competencia desleal» por parte de los países foráneos de la UE que no cumplen con la normativa en materia de bienestar animal, seguridad alimentaria y residuos que «aumentan los costos de producción». Por tanto, se pide que las directrices sean las mismas para todos y que, en el contexto de la crisis climática, se valore en especial a Baleares porque «hay más sequías prolongadas, mientras que la normativa actual está enfocada a otras zonas de Europa».

Desde UPA-AIA, la gerente, Joana Mascaró, recuerdan que «ahora toca ponerse a trabajar, no sólo tienen que ser palabras porque hasta ahora no se ha hecho nada. Ahora pedimos que se tenga en cuenta lo necesarios que somos y que se consuma producto local para mantener el sector, que es esencial para la supervivencia de Baleares».

La crítica situación que vive el campo balear ha conseguido unir a todas las agrupaciones agrarias. Así, la tractorada de este lunes la convocan Asaja-Baleares, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Unió de Pagesos y Cooperatives Agro-alimentàries.

Además, diferentes entidades han dado apoyo a la manifestación y se han adherido a las peticiones de las organizaciones agrarias y las Cooperativas de Baleares: DO Binissalem; Vi de la Terra Mallorca, DO Pla i Llevant, DOP Pebre bord de Mallorca, DOP Oliva de Mallorca, IGP Sobrassada, IGP Ametlla de Mallorca, DO oli de Mallorca, Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears, etcétera.

Se espera que participen en la manifestaciòn unos 200 tractores, que saldrán desde seis puntos de la isla hasta la sede de la Delegación del Gobierno en Palma.