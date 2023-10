El Illes Balears Palma Futsal regresa a la Champions. El equipo emprende, bajo una nueva denominación, su segunda andadura en la UEFA Futsal Champions League. Tras la consecución del título europeo en un Velòdrom Illes Balears abarrotado, el equipo, repleto de caras nuevas, vuelve a ponerse el mono de trabajo para competir de nuevo contra los mejores equipos de fútbol sala del continente en la disputa de la Main Round.

El Illes Balears Palma Futsal afronta el torneo con muchas ganas, aunque sus primeros meses de trabajo no hayan sido idóneos. La falta de efectivos en los entrenamientos, por motivos burocráticos o de lesiones, o la sucesión de parones ligueros y el correspondiente éxodo de los jugadores internacionales a sus respectivas selecciones, han lastrado al equipo dirigido por Antonio Vadillo desde el inicio de pretemporada y no acumula a día de hoy la carga de trabajo que desearía el técnico. Sin embargo, ante la Champions no hay excusas que valgan.

La motivación que supone afrontar la mejor competición continental debe suplir las carencias que pueda tener todavía el equipo a nivel táctico. Más aún, cuando los isleños afrontan el torneo, una vez más, en casa. El Palau Municipal d’Esports Son Moix acogerá la Main Round de la Champions, consolidando más si cabe la ciudad de Palma como la sede del fútbol sala europeo de este año, tras acoger la Elite Round y la Final Four de la pasada edición.

El partido clave, el domingo

En ese escenario, a partir de este jueves, dará comienzo la primera fase de la competición. Los dirigidos por Antonio Vadillo se estrenarán ante el Haladas VSE húngaro, un equipo con amplia experiencia en la Champions, a partir de las 20:00 h. Veinticuatro horas después, recibirán al Differdange 03 luxemburgués, a priori el rival más asequible del grupo, aunque como campeón de su país, los mallorquines no se confían. Finalmente, el Illes Balears Palma Futsal cerrará la Main Round ante, a priori, el rival a batir, el Kairat Almaty kazajo, el domingo a las 19:30 h.

Este enfrentamiento será especial debido al regreso de Marlon Velasco como técnico rival, tras media vida profesional vinculada al conjunto mallorquín. Velasco se formó en el club palmesano y llegó incluso a coordinar la puesta en marcha del área social antes de dar el salto definitivo en su carrera profesional como entrenador.

Al término de la semana, los tres mejores clasificados del grupo avanzarán a la Elite Round, fase donde se decidirá el nombre de los cuatro equipos que disputen la próxima Final Four. Por ello, el equipo dirigido por Antonio Vadillo buscará aprovechar al máximo el apoyo de su afición, mantener el buen rendimiento que cuajó en Europa el año pasado, sin encajar ni una sola derrota, y perseguir no solamente la clasificación sino el primer puesto del grupo. Así, podrían evitar cruces, a priori, más complicados en la siguiente fase, factor que fue diferencial en el éxito de su debut europeo.

El Illes Balears Palma Futsal afronta la presión de ser el vigente campeón y de jugar en casa con determinación. La meta es clara: liderar el grupo. El trayecto hacia ese objetivo comienza contra el Haladás VSE, a partir de las 20:00 horas. El Palma Futsal vuelve a la Champions y la afición está preparada para vibrar.

𝐆𝐑𝐔𝐏𝐎 𝟑 – 𝐌𝐀𝐈𝐍 𝐑𝐎𝐔𝐍𝐃 𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐅𝐔𝐓𝐒𝐀𝐋 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄

𝐉𝐮𝐞𝐯𝐞𝐬 𝟐𝟔 𝐝𝐞 𝐨𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞

17:00 horas | Kairat Almaty – FC Differdange 03

20:00 horas | Haladás VSE – Mallorca Palma Futsal

𝐕𝐢𝐞𝐫𝐧𝐞𝐬 𝟐𝟕 𝐝𝐞 𝐨𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞

17:00 horas | Haladas VSE – Kairat Almaty

20:00 horas | Mallorca Palma Futsal – FC Differdange 03

𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨 𝟐𝟗 𝐝𝐞 𝐨𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞

16:30 horas | FC Differdange 03 – Haladas VSE

19:30 horas | Illes Balears Palma Futsal – Kairat Almaty