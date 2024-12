El Illes Balears Palma Futsal y un récord para la historia

«Inexplicable: dícese de aquello que no se puede explicar. Incomprensible, inconcebible, indescifrable, indescriptible, injustificable, enigmático, misterioso”. La definición de la RAE se ajusta a la perfección para catalogar el idilio del Illes Balears Palma Futsal con Europa: no hay que buscar una explicación porque, sencillamente, no la tiene. Bicampeón de Europa, tres Final Four consecutivas y, desde ahora, el equipo con el récord más extraordinario de la historia de la UEFA Futsal Champions League con 22 partidos consecutivos sin perder.

La barbaridad que han conseguido los mallorquines es de tal magnitud que han dejado atrás el histórico registro del mítico Playas de Castellón de principios de siglo, que llegó a encadenar 21 partidos seguidos sin perder. El empate contra el Rekord Bielsko-Biala conllevó la tercera fase final consecutiva y ampliar una leyenda que quedará para siempre con un registro estratosférico.

Y conviene recordar que este relato de amor se inició de forma dramática con un 0-3 en el debut en Europa en apenas 2 minutos y 21 segundos contra el Sporting de París, quizás, los dos minutos más largos del equipo en la competición. El bofetón de bienvenida a Europa despertó al equipo para remontar el partido del estreno en la primera victoria en la competición.

Nadie presagiaba en aquel momento lo que iba a deparar la aventura europea de los mallorquines, que acaban de firmar su partido 22 sin perder. El historial del bicampeón de Europa refleja 16 victorias y 6 empates, entre ellos, el que le dio el primer título frente al Sporting de Lisboa que ganó en los penaltis, en una competición en la que firma una racha que ya es la más larga de la historia.

Todos los partidos en la Champions League

2022/2023

1- Palma Futsal 11-5 Sporting de París

2- Palma Futsal 2-2 Kairat Almaty

3- Palma Futsal 2-2 Anderlecht

4- Palma Futsal 8-2 Dobovec

5- Palma Futsal 5-0 Piast Gliwice

6- Palma Futsal 2-1 Novo Vrijeme

7- Palma Futsal 4-3 Benfica

8- Palma Futsal 1-1 Sporting de Lisboa

2023/2024

9- Palma Futsal 3-1 Haladás

10- Palma Futsal 9-4 Differdange

11- Palma Futsal 4-3 Kairat Almaty

12- Palma Futsal 5-3 Olmissum

13- Palma Futsal 3-1 Lubawa

14- Palma Futsal 2-2 Hit Kyiv

15- Palma Futsal 4-4 Benfica

16- Palma Futsal 5-1 Barça

2024/2025

17- Palma Futsal 9-1 MNK Dinamo

18- Palma Futsal 4-0 United Galati

19- Palma Futsal 5-1 Dobovec

20- Palma Futsal 4-1 Semey

21- Palma Futsal 4-1 Lucenec

22- Palma Futsal 3-3 Bielsko-Biala