Ibiza se sitúa a la cabeza en pobreza y exclusión social en Baleares: una de cada cinco personas

Ibiza se sitúa a la cabeza en las Islas Baleares en pobreza y exclusión social: una de cada cinco personas, según recoge el informe Foessa sobre Desarrollo y Exclusión Social presentado este jueves .

El sociólogo Thomas Ubrich, responsable del informe, ha lamentado que la vivienda «expulsa del territorio» mientras que «el empleo ha perdido esa capacidad para rescatar de la expulsión».

De hecho la vivienda está inalcanzable en Ibiza: Santa Eulària, Ibiza, Sant Antoni y Sant Josep lideran, junto a San Sebastián, la lista de municipios en los que comprar una vivienda es más caro de toda España, por encima de los 7.000 euros el metro cuadrado, rozando en el primer caso los 8.500 euros.

Con estos datos en la mano, no es de extrañar que el 84% de residentes en el municipio de Ibiza dedica más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler y más del 40 % destina más del 50% al pago de la vivienda. De hecho, según el informe, el 33% de la población de Ibiza está en situación de exclusión residencial.

Por ello el informe destaca que el 20,4% de la población, unas 32.000 personas, se ven afectadas por diferentes grados de exclusión social. El dato es peor en comparación con el resto de Baleares, donde el porcentaje ronda el 19%.

En Ibiza unos 10.000 hogares y unas 16.000 personas residen en una vivienda insegura. Al mismo tiempo, más de 19.000 ciudadanos habitan en viviendas inadecuadas, con problemas estructurales, sin suministros o que no cuentan con la superficie mínima exigida para tener unas condiciones de confortabilidad y privacidad.

Otro dato destacado por Foessa es que un tercio de las personas extranjeras residentes en Ibiza están excluidas socialmente. Las dificultades para el empadronamiento es uno de los grandes problemas de estos extranjeros, según se destaca en el estudio.

Según el informe un 6 % de la población de Ibiza ha tenido que dejar tratamientos sanitarios no cubiertos, mientras que los problemas de salud mental afectan al 21% de las personas excluidas en la Isla, reflejando así «lo injusto que es que la salud depende de la cartera», ha indicado Ubrich.