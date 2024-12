Ibiza celebra el 25 aniversario de la declaración Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

Ibiza ha celebrado este miércoles el 25 aniversario de la declaración Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La celebración, organizada por el Ayuntamiento de Ibiza, ha contado con varios actos conmemorativos y ha finalizado con un espectáculo de drones sobre los elementos patrimoniales de la ciudad y de los otros lugares del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad (GCPHE).

Han estado presentes el alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, y el vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa. El primer edil ha destacado que «durante este año tan especial hemos puesto un especial foco en divulgar y potenciar nuestro patrimonio para que se valore Ibiza como se merece y hoy, 4 de diciembre, es un día para que también la ciudadanía de Ibiza se sienta orgullosa de su Ciudad Patrimonio y celebre este logro histórico».

L’Ajuntament d’Eivissa ha celebrat el 25è aniversari de la declaració d’Eivissa com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, reivindicant Dalt Vila com un viatge a la nostra història 🏰🌍. pic.twitter.com/0ALEvOWww5

— Ajuntament d’Eivissa (@ajeivissa) December 4, 2024