El candidato de Ciudadanos (CS) a la Alcaldía de Andratx, Ángel Hoyos, afirma que su formación es la «única alternativa» posible para continuar con los cambios que considera que necesita este municipio. En esta entrevista para OKDIARIO, el actual regidor de Urbanismo del Consistorio andritxol tiene un objetivo claro de cara a la próxima legislatura: «convertir el Ayuntamiento de Andratx en un referente para toda Mallorca».

Pregunta.- ¿A qué se dedica?

Respuesta.- Soy abogado y actualmente Teniente de Alcalde y Concejal responsable de los departamentos de Urbanismo y Actividades del Ayuntamiento de Andratx

P.- ¿Por qué se presenta a la alcaldía?

R.- Porque creo firmemente en los cambios que hemos estado llevando a cabo desde el gobierno municipal, porque en menos de un año le hemos dado la vuelta a departamentos tan complejos como el de Urbanismo y necesitamos consolidar todas nuestras propuestas para que el Ayuntamiento de Andratx se convierta en una administración ágil y eficiente. Nunca Andratx había contado con un gobierno tan comprometido en mejorar y avanzar como el de esta última etapa de la legislatura impulsado por el centro liberal. Nuestras medidas son positivas y no las adoptamos de manera unilateral, sino que siempre vamos asesorados por técnicos y profesionales especialistas en la materia, y por ello creo que Andratx merece seguir por el camino del cambio y la renovación.

P.- Díganos tres motivos por los que deberían votarle

R.- Porque tenemos la experiencia, la preparación y la convicción para convertir el Ayuntamiento de Andratx en un referente para toda Mallorca. Nuestro compromiso es firme y así lo hemos demostrado tanto desde el gobierno como desde la oposición. A los hechos me remito.

P.- ¿Con quién pactaría y con quién no pactaría nunca?

R.- No pactaría nunca con extremistas e independentistas.

P.- ¿En qué situación económica se encuentra su municipio?

R.- A día de hoy contamos con un Ayuntamiento solvente, con un presupuesto que ronda los 25 millones de euros y las cuentas totalmente saneadas.

P.- ¿Cuáles serán los pilares de su política municipal?

R.- Implantaremos las energías renovables en los edificios municipales, impulsaremos la viabilidad de dotar de un polígono o un espacio para nuestros localizar negocios y empresas y construiremos vivienda pública para destinarla a alquileres.

En el apartado económico, apostaremos por la formación profesional y el emprendimiento y desarrollaremos los peris y cascos antiguos para favorecer la construcción y mantenimiento de los mismos. También impulsaremos la construcción de la residencia para personas mayores. Desde Ciudadanos apostamos firmemente por la seguridad y porque Andratx cuente con una Policía Local de primer nivel.

P.-¿Cuáles son las principales preocupaciones de sus vecinos?

R.- La falta de aparcamiento, las dificultades para encontrar una vivienda a un precio razonable ya sea en propiedad o en alquiler, las dificultades para emprender un negocio o una actividad en el municipio por falta de espacio disponible, la necesidad de desarrollar los Planes Especiales de Reforma Interior (conocidos como PERI), así como contar con una residencia para nuestros mayores y unas instalaciones públicas acordes con las necesidades del municipio.

P.-¿Qué inversiones propone? ¿Se plantea alguna reforma fiscal sobre los impuestos municipales?

R.- Ahora que ya contamos con solares en propiedad, debemos realizar las actuaciones para convertirlos en plazas de aparcamiento público. También tenemos previsto construir un nuevo polideportivo municipal y actualizar todas las instalaciones públicas que se encuentran degradadas. Vamos a construir una nueva parada de TAXI en Andratx.

P.-¿Por qué no se ha solucionado el problema del acceso a la vivienda?

R.- Porque la falta de previsión de nuestros anteriores gobernantes han propiciado la tormenta perfecta en cuanto a la falta de suelo y de vivienda pública que nos lleva al escenario que tenemos a día de hoy sobre la mesa. Este problema se podría haber evitado si no se hubiera mirado para otro lado, puesto que es algo que se veía venir. En todo caso, eso ya no tiene solución y ahora no podemos perder un solo segundo para tratar de dar solución a la ciudadanía en un tiempo rápido y razonable para todos.

P.-¿Cómo valora la gestión del actual equipo de gobierno de su municipio?

R.- A día de hoy el gobierno es estable y funciona bien. Obviamente mantenemos nuestras diferencias, ya que el trabajo diario es habitual que haya discrepancias, pero lo importante es ser capaces de llegar a acuerdos en beneficio de los ciudadanos, y eso es lo que hacemos y lo que seguiremos haciendo. El futuro más inmediato es llegar al final de la legislatura con un gobierno sólido y con el foco puesto en el interés general. A partir de ahí, serán los ciudadanos los que decidan.