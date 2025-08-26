Los hoteleros sobre Ana María Jaume: «Su legado se refleja en los valores de esfuerzo y sencillez»

La muerte de Ana María Jaume Vanrell, viuda de Gabriel Escarrer Juliá, sólo nueve meses después de la de su marido, el fundador de uno de los grupos hoteleros más importantes del panorama internacional, ha causado una gran consternación en la sociedad mallorquina.

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), a través de su presidente, Javier Vich, ha trasladado este martes sus condolencias y su más sentido pésame a la familia Escarrer Jaume por el fallecimiento de la matriarca y ha puesto de manifiesto que «su legado se refleja en los valores de esfuerzo, perseverancia, sencillez y compromiso» que transmitió a sus hijos y que forman parte del ADN de la familia Escarrer y de Meliá Hotels International».

Vich ha asegurado en un comunicado de la patronal que Ana María Jaume «siempre hizo gala de una profunda discreción, fue un pilar fundamental a nivel familiar y un apoyo constante, tanto en los inicios y como en el posterior desarrollo de la empresa».

«Acompañó siempre a su esposo, brindando la estabilidad y el respaldo necesarios para que pudiera dedicar todo su esfuerzo y visión a la creación y desarrollo de un proyecto empresarial que, sin duda alguna, es un referente internacional, manteniendo el arraigo y su base corporativa en su lugar de origen, Mallorca», prosigue el presidente de los hoteleros.

La FEHM ha reconocido «su contribución silenciosa pero esencial en la empresa familiar» y ha expresado su «respeto, afecto y cercanía» a la familia Escarrer «en estos tristes momentos».

El meu condol a tota la família Escarrer, especialment als seus fills, néts i besnéts, i el reconeixement a la trajectòria vital d’Ana María Jaume, marcada per l’empenta i el coratge, així com pel seu caràcter afable i proper, que vaig poder conèixer i apreciar. El seu record i… https://t.co/wMMJs47RnY — Marga Prohens (@MargaProhens) August 26, 2025

Por su parte, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, también se ha hecho eco de la muerte de la viuda de Gabriel Escarrer Juliá. En un mensaje publicado en la red social X, ha trasladado su pésame a toda la familia Escarrer, especialmente a los hijos, nietos y bisnietos de Ana María Jaume.

Prohens ha reconocido la trayectoria vital de Ana María Jaume, «marcada por el empuje y el coraje, así como por su carácter afable y cercano», que pudo conocer y apreciar.

«Su recuerdo y el legado compartido con Gabriel Escarrer Juliá permanecerán vivos en las personas que la conocieron y quisieron, así como en el desarrollo pionero de una industria turística clave para las Islas», ha concluido la mandataria balear.

El conseller de Turismo del Ejecutivo, Jaume Bauzà, también ha trasladado sus condolencias a la familia Escarrer Jaume. «Nos unimos al dolor de la familia Escarrer y Meliá Hotels International en este momento tan doloroso. Ana María Jaume fue una mujer de gran corazón, intuición y empatía, que supo tejer vínculos de cariño y hacer sentir familia a todos a su alrededor», ha publicado en su cuenta oficial de X.

El Ayuntamiento de Calvià, que hace dos meses inauguraba la primera fase del paseo Gabriel Escarrer Juliá en Magaluf, en presencia de Ana María Jaume y su hijo Gabriel Escarrer, también se ha sumado a las muestras de dolor. La cadena hotelera lleva años invirtiendo y revitalizando esta zona turística de Calvià, con una oferta enfocada en la calidad y el ocio familiar.