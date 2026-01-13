Un hombre muere de un infarto fulminante en Mallorca mientras firmaba el parte amistoso tras un accidente

Tragedia en las carreteras de Mallorca. Un hombre de nacionalidad española y de 61 años falleció este pasado lunes de un infarto fulminante mientras estaba firmando el parte amistoso tras tener un leve accidente de tráfico con otro vehículo en una rotonda del municipio de Manacor.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.45 horas cuando la víctima se dirigía con su coche hacia Sant Llorenç des Cardassar. Al llegar a una rotonda próxima a un polígono industrial, el conductor impactó levemente contra otro turismo por causas que se desconocen. A pesar del choque, el accidente no provocó daños personales aparentes ni incidencias destacables en la circulación.

Tras la colisión, ambos conductores siguieron el procedimiento habitual en este tipo de siniestros. Se bajaron de sus respectivos vehículos y, después de intercambiar algunas palabras para aclarar lo sucedido, se dispusieron a cumplimentar y firmar el parte amistoso del accidente. Hasta ese momento, la situación transcurría con total normalidad y sin indicios de gravedad.

Sin embargo, en un momento dado, el varón que se dirigía hacia Sant Llorenç sufrió una indisposición y se desplomó, quedando tendido en el suelo totalmente inconsciente. Rápidamente, el otro implicado en el accidente trató de auxiliar a la víctima y llamó a los servicios de emergencias.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Nacional y varias ambulancias del SAMU 061. Los sanitarios trataron de reanimar al hombre, quien murió al momento.