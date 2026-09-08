Infierno a puerta cerrada: piden 30 años de cárcel para un hombre que esclavizó, golpeó y violó a su pareja en Palma

Un espeluznante caso de violencia machista, sometimiento continuado y agresiones sexuales será juzgado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma. El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de calificación provisional en el marco del sumario instruido por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Palma, atribuyendo al procesado un historial de sistemática anulación personal y violencia física y sexual ejercida contra la mujer con la que convivía en la capital balear durante el año 2020.

El relato del fiscal detalla cómo en los primeros meses de 2020, tras expresar abiertamente la víctima su negativa a mantener relaciones sexuales, el acusado la agarró violentamente de los brazos y del cuello, la desnudó entre gritos y la penetró vaginalmente contra su voluntad en el dormitorio de la vivienda común. Un episodio de idéntica naturaleza violenta volvió a repetirse a principios del verano de ese mismo año.

A esta violencia sexual se sumó un régimen insostenible de maltrato psicológico y aislamiento: el procesado le prohibía salir con sus amistades, estudiar o levantarse de la mesa antes que él, imponiéndole además el uso del hiyab, fiscalizando de forma estricta sus movimientos y su teléfono móvil e impidiéndole acudir a profesionales de la psicología.

La agresividad física del acusado era constante cuando la mujer le contrariaba o no obedecía sus directrices. El escrito de acusación señala que en al menos dos ocasiones —en septiembre y a principios de noviembre de 2020— le propinó brutales palizas con puñetazos en el rostro, el pecho y el estómago, llegando a agarrarla del cuello. Aterrada por las consecuencias, la víctima no acudía a centros médicos ni revelaba su situación a nadie.

El clima de dominación alcanzó su punto álgido a mediados de noviembre cuando el acusado le dijo de forma amenazante: «Tienes suerte de estar en España; si estuviéramos en Marruecos, ya te hubiera matado», lo que llevó a la mujer a romper su silencio y pedir auxilio urgente a su padre. Como consecuencia de este infierno, la víctima padece severos cuadros de ansiedad y precisa asistencia psicológica continuada.

La Fiscalía califica los hechos como constitutivos de dos delitos de agresión sexual (con la concurrencia de la agravante mixta de parentesco), dos delitos de malos tratos, un delito de maltrato habitual y un delito de amenazas.

En total, el fiscal solicita para el acusado penas que suman 30 años de prisión (12 años por cada delito de agresión sexual, tres años por maltrato habitual, un año por amenazas y un año por cada delito de malos tratos), además de la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima o comunicarse con ella durante un total de 43 años, la privación del derecho a portar armas y el pago de una indemnización de 5.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales causados.