Llegó el momento de la verdad para Héctor Cúper e Iddrisu Baba. Hoy se disputan los partidos de vuelta del play off de clasificación para el Mundial de Qatar en la zona africana y tanto la República Democrática del Congo como Ghana parten de sendos empates ante Marruecos y Nigeria, respectivamente. Para el argentino sería su segunda Copa del Mundo consecutiva, mientras que en el caso del centrocampista se trataría de su debut en la máxima competición por selecciones.

Iddrisu Baba, que jugó los 90 minutos el pasado sábado ante Nigeria, será el primero en entrar en materia ya que el Nigeria-Ghana está programado a las siete de la tarde en el Lagos National Stadium de la capital nigeriana. Su selección empató a cero con Nigeria en el estadio Baba Yara de la ciudad de Kumasi.

Baba formó el pasado sábado en el medio campo una línea que compartió con el jugador del Arsenal Thomas Partey -que también jugó en el Mallorca en la temporada 2013-14, cedido por el Atlético de Madrid- y con el del Ajax Mohammed Kudus. Consiguieron frenar a la peligrosa Nigeria, que cuenta con atacantes del nivel de Victor Osimhen, delantero del Nápoles, Kelechi Ihenacho, media punta del Leicester o Samu Chukwueze, el desequilibrante extremo del Villarreal.

El jugador del Mallorca fue el protagonista de la jugada más polémica del partido, cuando a los 76 minutos un balón le golpeó en la mano en el interior del área de Ghana. El árbitro pitó inicialmente penalty a favor de Nigeria, pero se vio obligado a modificar su decisión a instancias del VAR y después de volver a revisar la jugada.

Por otro lado, a las 21.30 horas, en el Stade Mohamed V de Casablanca, la República Democrática del Congo de Héctor Cúper busca una verdadera proeza ante la poderosa selección de Marruecos, a la que ya puso contra las cuerdas en Kinshasa el pasado sábado arrancando un sorprendente empate a uno que pudo ser incluso mejor, ya que el gol del empate alauita llegó a falta de un cuarto de hora -aunque también es cierto que antes habían fallado un penalty.

En un repleto y enardecido estadio de Los Mártires la República Democrática del Congo se adelantó en el marcador a los 12 minutos con un gol del jugador del Brentford Yoanne Wissa a pase de otro futbolista de la Premier, el centrocampista del Watford Edo Kayenbee.

El 1-0 volvió loco al estadio, que llevó en volandas a sus jugadores ante un rival superior, pero al que le costó mucho llegar hasta la meta que defendió Joel Kiassumbua. A los 54 minutos tuvo una gran oportunidad, en un penalty señalado por manos en el área del ex-jugador del Villarreal Cedric Bakambu, pero el delantero del Ferencvaros húngaro Ryan Mmee ejecutó fuera el lanzamiento del máximo castigo.

Al final tanto fue el cántaro a la fuente que acabó rompiéndose. A los 76 minutos el centrocampista del Gante Tarik Tissoudali batió a Joel Kiassumbua tras un gran pase de Ayoud El Kaabi y restableció el empate.

El Congo sufrió mucho en los últimos minutos porque el defensa del Riga letón Glody Ndonga fue expulsado a los 85 minutos por doble tarjeta amarilla, lo que dejó a su equipo en inferioridad numérica. Sin embargo el marcador no se movió y habrá que volver a empezar de cero hoy en Xaablanca, donde la República Democrática del Congo buscará consumar lo que sería un verdadero hito nacional, ya que no está en un Mundial desde hace 48 años, en Alemania’74. Lo tiene difícil, pero no imposible, y Cúper es especialista en situaciones límite.