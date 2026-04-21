El Govern balear condena el ‘tiro al facha’ contra Vox del Acampallengua pero seguirá apoyando el evento

El Govern balear que preside la popular Marga Prohens ha dicho este martes que seguirá apoyando el Acampallengua, un evento que ha reivindicado que fomenta el catalán, pese a las quejas de Vox por los mensajes de Arran sobre el «tiro al facha».

De este modo se ha expresado la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, al ser preguntada por el diputado de Vox Sergio Rodríguez sobre este asunto.

El parlamentario ha cuestionado a la consellera si tiene previsto «replantearse» la colaboración del Govern con el Acampallengua «vista su deriva radical» y se ha referido de forma expresa a un mensaje publicado en redes sociales por Arran, en el que hablaban de practicar el «tiro al facha» con él y su compañera de bancada Manuela Cañadas.

«¿Esto subvenciona el Govern? ¿Que se amenace de muerte a los diputados? ¿Esto es promocionar la lengua?», se ha preguntado el diputado.

Estarellas, por su parte, ha señalado que las ayudas que recibe el Acampallengua, otorgadas por el Institut d’Estudis Baleàrics, se conceden por la vía de la concurrencia competitiva.

«El Govern siempre ha defendido y ha apostado por dar apoyo a acontecimientos que reivindiquen nuestra lengua y cultura propias y así lo seguiremos haciendo», ha esgrimido.

Aunque ha condenado los mensajes contra los diputados de Vox, la consellera ha considerado que sería «una irresponsabilidad reducir el Acampallengua a unos hechos aislados».

La fiesta de exaltación del catalán en Mallorca, conocida como Acampallengua, volvió a exhibir un año más su sectarismo. Los radicales separatistas de Arran organizaron en el municipio de Manacor un «tiro al facha» donde se amenazaba y ponía en el punto de mira a dos diputados de Vox Baleares, Manuela Cañadas y Sergio Rodríguez.

La publicación podía verse en la red social X, aunque posteriormente fue eliminada por incumplir las reglas. Sin embargo, el vídeo permaneció en Instagram durante 24 horas. «Si os acercáis, podremos poner en práctica el tiro al facha», rezaba el mensaje de Arran dirigido a los dos parlamentarios del partido de Santiago Abascal.