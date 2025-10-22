El Govern balear amplía de seis a 10 las plazas turísticas que podrán tener las explotaciones agrarias tal y como contempla el anteproyecto del texto legislativo que se encuentra en fase de exposición pública y que hoy el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha defendido ante el sector.

Este incremento, ha detallado, no supondrá en ningún caso la creación de nuevas plazas turísticas y todas las nuevas que se incorporen a las explotaciones agrarias tendrán que estar en la bolsa.

Además, ha acalado que la futura ley obligará a quienes se acojan a esta posibilidad a que hagan venta directa y degustación de productos locales, algo que hasta ahora solo era opcional.

«Es una figura que pensamos que puede ayudar a las explotaciones que lo quieren hacer, no es obligatorio. La ley agraria da las herramientas que nos permite la normativa europea y nacional para que nuestros payeses no jueguen en desventaja con los de Cataluña de Normandía o de Dinamarca», ha indicado.

El anteproyecto de la ley agraria recoge el 80% de las aportaciones realizadas por el sector primario a lo largo de los últimos meses.

«Esta propuesta de ley es el resultado de un proceso de trabajo conjunto que nos ha permitido elaborar un texto adaptado a las necesidades reales del campo balear», ha reivindicado.

Simonet, según ha indicado la Conselleria en un comunicado, ha recordado que el plazo para presentar alegaciones concluirá el próximo viernes y que «todas serán analizadas con el mismo espíritu de colaboración y consenso, con el objetivo de dar un paso adelante hacia un campo más rentable, libre de trabas innecesarias y con nuevas oportunidades para nuestros agricultores y ganaderos».

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Baleares y el Colegio Oficial de Agrónomos de Levante (Coial) han respaldado el anteproyecto de la ley agraria que el Govern ha presentado la tarde de este miércoles al Consejo Agrario Interinsular.

Desde Asaja, en un comunicado, han adelantado su posicionamiento favorable al texto impulsado por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y que en la actualidad se encuentra en periodo de exposición pública.

A su parecer, la nueva normativa permitirá corregir limitaciones e incorporar avances que podrían favorecer el desarrollo y la sostenibilidad del sector primario.

Los jóvenes agricultores han celebrado la reducción de la burocracia y la simplificación que contempla la futura ley, dos de los «principales obstáculos» a los que se enfrentan los agricultores y ganaderos.

También que se reconozca el carácter «estratégico y multifuncional» de la agricultura y hable de la necesidad de establecer compensaciones específicas para Baleares ante las desventajas respecto a los territorios continentales.

La organización, además, ha puesto en valor la regulación del régimen hídrico agrario para apostar por la reutilización de las aguas regeneradas, el aprovechamiento de pluviales y la eficiencia o el impulso de actividades complementarias que refuercen la viabilidad económica de las explotaciones.

Asimismo, ha visto con buenos ojos el fomento del producto local y los canales cortos de comercialización para facilitar la venta directa y la degustación en las propias explotaciones y el apoyo al relevo generacional, la igualdad de oportunidades y la incorporación de jóvenes y mujeres.

En el apartado ambiental, Asaja ha aplaudido que se pretenda reforzar el papel de la agricultura como una aliada en la lucha contra el cambio climático al integrar la gestión forestal, el uso sostenible del suelo y la posible comercialización de créditos de carbono como instrumentos de futuro.