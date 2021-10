Con la agricultura y ganadería balear, en caída libre y al borde de la desaparición definitiva (apenas roza a el 1% del PIB), el director general del ramo en el Govern de la socialista, Francina Armengol, se lanza a la búsqueda de posibles alternativas para el sector.

Y el cultivo del cáñamo parece ser para el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernandez Such, una opción interesante para los alicaídos payeses baleares. El alto cargo de Unidas Podemos (UP) en la Conselleria comandada por Mae de la Concha (UP), no ha desperdiciado por ello la ocasión de publicitar en redes sociales su visita a una micro cooperativa dedicada a este cultivo. En concreto a Noma S.Coop, que sus impulsores califican como una nueva forma de explotación industrial de cáñamo. Allí, como relatan los integrantes de esta cooperativa en redes sociales, el director general de la formación lila del Govern, pudo comprobar sobre el terreno todo el proceso de desarrollo y procesamiento del cáñamo que tiene Noma.

Una pequeña empresa agrícola cuya finalidad es darle utilidad a todos los activos y usos que se pueden extraer de esta planta. Aunque cáñamo y marihuana son de la misma especie (Cannabis sativa) la diferencia estriba en que, el primero, no alcanza el porcentaje de THC (menos del 0,3%) del principal compuesto psicoactivo de la planta. Por ello, la explotación visitada por el director general del Govern se destina al desarrollo de todas las posibles utilidades que se pueden obtener de su procesamiento industrial.

Antes de la expansión del cultivo del algodón, el cáñamo era el principal activo del sector textil en Baleares. Su cultivo a lo largo de la historia va vinculado a la fabricación de fibra utilizada por esta industria, a la fabricación de papel, o incluso, se utilizaba en la elaboración de productos de alimentación, cosméticos o medicinales.

Y es que como exponen sus propietarios, del tallo se pueden obtener fibras que tienen diferentes utilidades en la industria textil o en la construcción; la flor para uso nutricional y en la industria cosmética y, todo el cultivo, se realiza siguiendo estrictamente las directrices de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

De ello tomaría buena nota el alto cargo de Podemos en el Govern nombrado hace apenas medio año para el puesto tras la dimisión de Gabriel Torrens, imputado en un posible caso de prevaricación administrativa que investiga el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma.

Aunque licenciado en Derecho, Fernández Such, tiene, según el currículo publicitado por el Govern, formación como gerente de cooperativas y sociedades anónimas laborales, y es experto en políticas agrarias y desarrollo rural con una dilatada experiencia de trabajo.

No obstante, su primera iniciativa en este arranque del nuevo curso político, lleva la marca de UP con la convocatoria de las primeras jornadas sobre igualdad en el sector primario. Se celebrará el 15 de octubre con la presencia de la consellera De la Concha y el objetivo de fomentar y reforzar el empoderamiento de la mujer rural, su visibilización y reconocimiento.