El Govern acusa al delegado del Gobierno de mentir sobre la cobertura fantasma de Frontex en Baleares

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha calificado este viernes como «una broma de mal gusto» que el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, haya asegurado que Frontex ya está implantado en el archipiélago y ha defendido que la implantación sería tener un avión en Son Sant Joan, medios humanos sobre el terreno y reforzar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, Costa ha rechazado que la presencia de un avión en Málaga pueda significar que la agencia tiene presencia en Baleares. Para Costa, la implantación de Frontex tiene un evidente carácter disuasorio y ha reclamado la presencia como ya ocurre en Canarias y otras regiones europeas.

Alfonso Rodríguez dijo esta semana en la comisión mixta Congreso-Senado que Frontex ya estaba activado en Baleares y que operaba desde el aeropuerto de Málaga.

La comparecencia en Madrid del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, para dar explicaciones sobre la ruta argelina que ya ha llevado a las costas de Baleares más de 6.000 inmigrantes ilegales este año, ha sido del todo insuficiente para PP y Vox, que son las formaciones que habían solicitado esta comparecencia. Vox ha acabado pidiendo la dimisión del delegado.

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha acusado este martes al PP y a Vox en la Comisión Mixta sobre la Insularidad (Congreso y Senado) de crear «el problema de la migración» e introducirlo en la «mentalidad colectiva» para así «ganar votos» y tapar sus «dificultades y mala gestión».

Durante su comparecencia en el Senado, Rodríguez ha respondido a las críticas de los diputados baleares Jose Vicente Marí (PP) y Jorge Campos (Vox), solicitantes de esta comparecencia, sobre la gestión migratoria en el archipiélago, asegurando que el problema migratorio es el «número dos» entre la ciudadanía por intención de la derecha y para su conveniencia.