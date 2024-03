Hablamos Español ha mostrado su decepción con el borrador del plan piloto para la implantación de la libre elección de lengua de primera enseñanza en Baleares presentado por la Conselleria de Educación. «Nuestra valoración no puede ser positiva», afirma la asociación que preside Gloria Lago y que considera que el plan, en ningún caso «garantiza la enseñanza en español».

«Será muy difícil que las familias encuentren centros que se acojan al plan piloto de enseñanza en español dado que han de pedirlo un 20% de familias de cada aula y etapa educativa. A esto hay que añadir varias trabas administrativas y de espacio y, lo peor, ha de ser aprobado por el claustro de profesores, muy ideologizado en nacionalismo», sostiene Gloria Lago.

La asociación de defensa del español también señala que el plan piloto no concreta qué asignaturas se impartirán en español y tampoco si son materias troncales. También señala que si no se modifica el Decreto de Mínimos en vigor, Ciencias Sociales y Naturales no se podrán impartir en español. De hecho, el plan piloto presentado por el conseller de Educación, Antonio Vera, deja patente que el Decreto de Mínimos se mantiene y que el plan piloto debe adaptarse al mismo.

El borrador del plan piloto para la libre elección de lengua de primera enseñanza no tiene nada que ver con la propuesta inicial que pactaron el PP y Vox. El plan piloto da preferencia a la enseñanza en catalán, mantiene el polémico Decreto de Mínimos que obliga a dar al menos el 50% de las asignaturas en la lengua antes mencionada y relega el español a la asignatura de Matemáticas y otras dos a elegir entre el grupo de las consideradas marías.

El pasado 8 de febrero el conseller Vera defendió ante los grupos parlamentarios que los padres de los centros adheridos al plan podrían elegir lengua para las materias no lingüísticas tradicionalmente llamadas troncales: Matemáticas, Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, en Primaria; Historia, Geografía, Física y Química, Tecnología, en ESO.

Sin embargo, en otro apartado del plan piloto se menciona que siempre debe respetarse el Decreto de Mínimos y es aquí donde está el fiasco del proyecto que el conseller presentará a los sindicatos. Resulta que el Decreto de Mínimos obliga a impartir en catalán precisamente las asignaturas de Medio Natural, Medio Social y Cultural en primaria y Geografía e Historia y Ciencias Naturales en ESO.

De esta forma, en primaria de entre las asignaturas troncales sólo las Matemáticas podrán ofrecerlas en español los centros docentes que se acojan al plan piloto.

El conseller de Educación ha redactado el borrador del plan piloto olvidando sus compromisos con Vox y también lo que dijo en el Parlament. El plan establece que los padres podrán elegir «determinadas materias», en el marco del Decreto de Mínimos 92/1997, sin especificar cuáles. Como ya se ha indicado, el Decreto de Mínimos establece que tienen que darse obligatoriamente en catalán las áreas o materias de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, en Primaria; y Geografía e Historia y Ciencias de la Naturaleza en Secundaria. De esta forma se impide a los padres elegir la lengua para las materias que más elaboración lingüística requieren: las materias del ámbito social y científico.

Además de todo esto, la aplicación del plan piloto se ha convertidos en una carrera de obstáculos. En primer lugar queda claro que es un plan voluntario y que los centros docentes que quieran aplicarlo deben primero modificar el Proyecto Educativo del centro, algo que es competencia del claustro.

Además, el nuevo proyecto educativo deberá contar con la aprobación del Consejo Escolar por dos terceras partes de los votos. En estas circunstancias resulta difícil que un centro público, todos ellos con inmersión lingüística en catalán, decida y pueda aprobar el cambio de Proyecto Educativo. En todo caso, podría suceder esto en algún centro concertado.

Y más obstáculos: sólo los centros en los que un 20% de alumnos de cada nivel y etapa educativa pidan sumarse al Plan Piloto Voluntario de Libre Elección de Lengua para centros educativos sostenidos con fondos públicos de enseñanza primaria y secundaria a partir del curso 2024-2025, acordado por PP y Vox, podrán hacerlo, según el borrador de la resolución del conseller Vera, para la aprobación del Plan.

El plan piloto cuenta con el apoyo de Vox

A pesar de todo ello, el plan piloto cuenta con el apoyo de Vox. En un comunicado, la formación de Santiago Abascal afirma que el «plan permitirá impartir las asignaturas acordadas en castellano o catalán tal como se acordó en pasado mes de noviembre».

El acuerdo, según Vox, es poder elegir la primera lengua de enseñanza entre catalán o castellano en las materias no lingüísticas del ámbito científico y social. «La resolución del conseller de Educación se refiere expresamente a la disposición adicional segunda del Decreto de Mínimos donde se especifica que los centros educativos podrán solicitar hacer en lengua catalana un área distinta a Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural».

Añade Vox que «esta es la disposición que permitirá que los centros, justificando adecuadamente en el proyecto lingüístico su adhesión al plan de libre elección de lengua, puedan impartir en catalán áreas distintas a las que tradicionalmente se han denominado troncales: Matemáticas y Conocimiento del Medio en primaria y Biología y Geología, Física y Química o Geografía e Historia en secundaria».

Plis y la libre elección de lengua

Sin embargo, hay que señalar que esta disposición adicional segunda del Decreto de Mínimos puede tener dos interpretaciones y la primera es que no sólo deben darse en catalán las materias de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural en primaria y las áreas de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y Ciencias de la Naturaleza en secundaria, sino que además, podrían darse en catalán otras asignaturas aparte de estas. Esta interpretación sería la que ha abierto la puerta a la inmersión lingüística.

La segunda interpretación es que en lugar de hacer las asignaturas expuestas arriba en catalán, se puedan hacer en castellano, a cambio de que otras asignaturas de otra área se hagan en catalán. Esta interpretación es a la que ahora parece que se aferra la Conselleria de Educación.

No obstante, la asociación de profesores Plis «considera que la primera interpretación es la correcta y es la que ha supuesto la puerta de entrada de la inmersión lingüística en catalán».