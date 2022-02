La Primera División del fútbol sala regresa este jueves para el Palma Futsal después de un mes y medio sin disputar un partido oficial, desde el pasado 22 de diciembre frente al Manzanares. Los contagios por el virus obligaron a aplazar los dos partidos previos al descanso de la competición por las competiciones internacionales.

La competición regresa con un calendario cargado de partidos decisivos para los de Antonio Vadillo, que tienen tres encuentros en menos de una semana en los que se van a jugar su presencia en la Copa de España. El primero de los tres es este jueves, a las 20.00 horas (LaLigaSports TV y streaming IB3) en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix. Enfrente estará el Jaén Paraíso Interior para disputar un partido que debería haberse jugado a principios de enero y que se aplazó por los positivos en ambos equipos.

Es el último partido de la primera vuelta que los mallorquines disputarán en casa y los tres puntos pueden ser claves en la lucha por estar entre los ocho mejores la semana que viene y obtener el billete para la Copa de España que se celebrará, precisamente, en la pista del rival. El Palma Futsal ahora mismo es séptimo con 18 puntos, los mismos que Aspil Jumpers Ribera Navarra, octavo, con uno más que el Levante, noveno, y dos más que Movistar Inter, que ocupa la décima posición.

Quedan seis plazas en juego para la Copa de España y apenas nueve puntos por disputarse en el caso de los baleares, que se enfrentarán a Jaén Paraíso Interior en casa y a Fútbol Emotion Zaragoza y ELPozo Murcia Costa Cálida a domicilio en apenas seis días en el regreso de la competición.

No hay margen de error. La lucha por estar en Jaén ha sido muy reñida durante todo el curso y se va a decidir en apenas tres partidos. Nunca antes se había llegado a una situación tan abierta a falta de tres partidos y varios de los favoritos fuera de los ocho primeros. El Palma sabe que tiene que ganar en casa para dar un pase al frente en sus opciones y no fiarlo todo a los dos partidos que restarán fuera de casa.

El equipo de Antonio Vadillo no ha dejado de entrenar durante estas semanas en las que no ha habido competición para llegar en plena forma a este momento. Además, ha podido recuperar a jugadores importantes como son Diego Nunes e Higor, que no juegan un partido oficial por lesión desde noviembre. Eso sí, el técnico apenas ha podido contar con los internacionales que estaban concentrados con sus selecciones. El último en llegar ha sido Marlon que se incorporaba este mismo miércoles a los entrenamientos mientras que Neguinho, fichado en el mercado invernal, se encuentra en Brasil tras disputar la Copa América a la espera de validar los permisos para poder viajar a su nuevo destino.

El Palma Futsal y uno de sus patrocinadores importantes, Grupo Osa, van a regalar 2.000 bufandas a los abonados y aficionados que acudan este jueves al partido frente al Jaén Paraíso Interior. Ambos han decidido tener un obsequio con los seguidores en el regreso de la competición para teñir la grada de Son Moix con los colores del club. Las bufandas se repartirán en el acceso al pabellón hasta finalizar las existencias.