El Fibwi presenta a Lysander Bracey, Laron Smith, Juan Bocca y Óscar Siquier

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma va quitando hojas del calendario de la pretemporada. En ese camino también hay espacio para actos muy especiales como son las presentaciones de los jugadores que han llegado esta temporada al equipo. Hoy ha sido el momento en el que Lysander Bracey, Laron Smith, Juan Bocca y Óscar Siquier han comparecido ante los medios de comunicación para explicar sus primeras impresiones como jugadores del equipo entrenado por Pablo Cano. En un acto que se ha llevado a cabo en Puertas Domenech, Marti Josep Vives, director del equipo mallorquín ha sido el encargado de ir presentando uno a uno a los cuatro protagonistas del día de hoy a los que ha agradecido su confianza y el apostar por el proyecto del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma.

El primero en tomar la palabra ha sido Óscar Siquier. El mallorquín hablaba primero de su paso por la NBA Academy destacando que “ha sido una experiencia inolvidable y espectacular en la que he aprendido mucho” reconociendo posteriormente estar “muy contento por volver a casa, a la isla”. “Estoy preparado para esta gran temporada que nos espera”, ha subrayado Siquier que sobre su juego ha apuntado: “Siempre he jugado al uno y de dos pero me he ido adaptando. Me preocupo de jugar y luego en la pista jugar donde me diga el entrenador. Mi juego es un juego alegre y voy a intentar hacerlo lo mejor posible”. En cuanto a lo que espera de esta nueva temporada ha indicado el mallorquín: “Estando en la academia jugaba en un baloncesto diferente en el que he aprendido muchas cosas. Tuve la oportunidad y no lo dudé y estoy muy contento de poder volver a Mallorca y mostrar mi juego”.

Posteriormente, Juan Bocca, recién llegado de la Americup disputada con Argentina también ha hablado sobre su llegada al club y lo que le ha contado Lucas Giovannetti, ex jugador del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma sobre el club. “Soy muy amigo de Lucas y cuando surgió la posibilidad de venir se lo conté y me dijo que si podía que lo aceptase porque el equipo era muy bueno y la ciudad le había encantado. Me habló de Pablo y de los jugadores y eso me ayudó a tomar la decisión también”. En cuanto a su forma de jugar ha señalado: “Soy un tirador que puede defender en varias posiciones desde el uno al cuatro. Me siento cómodo jugando de tres pero puedo ayudar en el dos”. En lo que respecta a la temporada, ha indicado Bocca que “ya conozco la liga y sé que hay equipos muy fuertes pero vamos a intentar hacer nuestro juego ganando el máximo de partidos posibles”.

Por su parte, Lysander Bracey, que ya había visitado Palma para enfrentarse precisamente al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma en la lucha por el ascenso a Primera FEB, ha reconocido sentirse “muy feliz” por llegar al club. “Tengo muchas ganas de jugar con este equipo, para mi es una nueva oportunidad. Tenemos un buen grupo de jugadores y Brian me está ayudando mucho al jugar en la misma posición. Pablo también me está ayudando mucho con las jugadas y demás y estoy muy feliz de estar aquí”. Bracey, que ha jugado en Primera FEB, señala sobre la competición que “es una liga muy complicada pero si jugamos con nuestro juego y nuestra defensa creo que vamos a ganar muchos partidos. Tenemos que competir en todos los partidos, especialmente fuera de casa. Tengo mucha confianza en este equipo”. Al haberse enfrentado a los de Pablo Cano la temporada pasada se le ha preguntado a Bracey por su opinión como rival del equipo y la importancia que tuvo la eliminatoria contra el Huesca en su decisión de llegar al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma. “No me gustó perder pero el equipo es muy luchador y todo el mundo juega por el compañero de al lado. Es una familia como era en Huesca y repito, estoy muy feliz de estar aquí y tengo ganas de jugar”.

Finalmente Laron Smith ha reconocido que hay importantes “diferencias” entre Ibiza y Mallorca y ha puntualizado, entre risas, que “hay menos distracciones y creo que eso me va a permitir estar más focalizado en mi juego”. Hablando más seriamente, Smith ha hablado sobre su paso por la Primera FEB y sobre lo que cree que puede hacer el equipo en esta temporada. “Estuve jugando en Almansa hace tres temporadas y logramos mucho ganando a equipos top como Estudiantes. Al venir aquí creo que puedo aportar esa experiencia de haber estado en un equipo que era como ‘la cenicienta’ y ganaba partidos contra rivales top entendiendo el nivel de concentración que hay que tener para ganar partidos en canchas llenas como la de Estudiantes. Estoy con ganas de jugar con este equipo y dar sorpresas a los aficionados”.