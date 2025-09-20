El Fibwi Palma jugará como visitante en Menorca en la segunda jornada

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma comunica que la FEB ha aceptado la solicitud realizada por el club de cara al partido de la segunda jornada de liga. Tal y como señalaba el calendario, el debut liguero de los de Pablo Cano en Palma iba a tener lugar en la segunda jornada de liga ante el Hestia Menorca pero las obras que se están llevando a cabo en Son Moix unido a la imposibilidad de encontrar un pabellón para poder jugar el partido llevaron a la entidad que preside Guillem Boscana a solicitar primero el aplazamiento de partido y también, como opción posible, la posibilidad de invertir el orden de los partidos. Es decir, que en la segunda jornada el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma visitase Bintaufa y el próximo mes de febrero de 2026 fuese el Hestia Menorca el que visitase el Palau d´Esports de Son Moix.

Tras la reunión llevada a cabo el pasado jueves por Guillem Boscana con la propia Federación Española de Baloncesto, el máximo ente del baloncesto nacional aceptaba la posibilidad de cambiar la localía del partido dejando todo pendiente a la posibilidad de encontrar billetes y alojamiento para el club mallorquín puesto que este desplazamiento, al ser interislas, corre a cargo del Govern Balear. Una vez recibida la confirmación de la disponibilidad de todo lo necesario en cuanto a la infraestructura del desplazamiento, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma confirma que en la segunda jornada de liga se desplazará a Menorca para disputar el encuentro contra los de Javier Zamora.