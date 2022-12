El Fibwi Palma cierra hoy la primera vuelta visitando al CB Cornellà

El Fibwi Palma afronta hoy a las 20 horas el último partido de la primera vuelta. El equipo de Pau Tomàs visita al CB Cornellà en un encuentro en el que los mallorquines quieren volver al camino de la victoria tras haber caído ante el Odilo FC Cartagena CB y el Brisasol CB Salou en las dos últimas jornadas de competición. Los catalanes, entrenados por Mateu Rubio, ocupan ahora mismo la sexta plaza de la clasificación mientras que los mallorquines ocupan la séptima plaza de la tabla.

De cara al encuentro de esta tarde, Pau Tomàs no va a poder contar con Joan Feliu, Asier Zengotitabengoa y Milan Suskavcevic ya que los tres jugadores se encuentran lesionados y no podrán viajar con sus compañeros a Barcelona para enfrentarse a un rival que cuenta con jugadores de talento como el escolta Alex Llorca, con experiencia en la LEB Oro, Okeke, Eduard Arqués o Raimon Carrasco que dan forma a una plantilla que pelea por estar situada en las posiciones que dan derecho a jugar el play off de ascenso.

“El equipo llega con ganas de intentar quitarse ese mal sabor de boca. Se ha trabajado durante las fiestas para cuidar esos malos detalles que se vieron durante el partido. Sabemos que será un partido muy complicado y no sólo por jugar fuera. Nos vamos a enfrentar a un Cornellà que está en dinámica positiva pero se trata de eso, de seguir confiando en nuestro trabajo, en seguir mejorando y en cuidar esos detalles para que no vuelvan a suceder”, analiza Pau Tomàs, técnico del equipo mallorquín.

El preparador del Fibwi Palma incide en la importancia del encuentro aunque subrayando que “para el tema de la moral es importante pero la liga ya está demostrando que cada partido es importante por un objetivo u otro. Al final esto es una carrera de fondo y hay que estar bien colocados y quedar en la mejor posición posible para, si acabamos en play off, afrontarlos con las máximas garantías”.

Sobre la lesión de Suskavecvic comenta Tomàs que “es una realidad que no vamos a poder contar con Milan durante entre seis y ocho semanas pero se trata de jugar con los que tenemos y los jugadores tendrán que hacer ese trabajo que hace Milan porque para eso somos un equipo. No podemos ponernos a pensar en si faltan jugadores porque ya llevamos varios meses en los que nos faltan jugadores y los chicos están demostrando que con el trabajo de todos se pueden sacar los partidos”.

Finalmente, sobre el rival apunta Pau Tomàs que “va a ser un partido muy físico. Son un equipo muy físico y muy bien trabajado en ataque. Cuentan con jugadores experimentados y de calidad. Nos encontraremos a un equipo con una dinámica brutal porque vienen de ganar cinco partidos y será un encuentro muy complicado”.