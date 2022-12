El Fibwi Palma cierra hoy la primera vuelta en Son Moix

El Fibwi Palma afronta hoy el último partido de la primera vuelta en Son Moix. El equipo entrenado por Pau Tomàs recibe a las 17.30 horas en Son Moix al Brisasol CB Salou en un duelo en el que los mallorquines buscarán sumar una victoria que les permita cerrar el primer tramo de la competición invicto en casa. En un horario más habitual en fin de semana, el Palau d’Esports de Son Moix vivirá un miércoles lleno de deporte ya que al partido de los de Pau Tomàs se unirá también, nada más acabar el Fibwi Palma-Brisasol CB Salou, el encuentro que el Mallorca Palma Futsal disputará contra el Jimbee Cartagena.

Los dos clubes mallorquines acordaban, de cara a este ‘super miércoles’ de deporte, que los socios de ambos equipos pudieran acudir a vivir los partidos. Así, los socios del Mallorca Palma Futsal que lo deseen podrán acudir a vivir en directo de manera gratuita el partido del Fibwi Palma mientras que los socios del Fibwi Palma podrán quedarse, si lo desean, a vivir en directo el encuentro del Mallorca Palma Futsal.

De cara al encuentro Pau Tomàs sigue sin poder contar, obviamente, con la figura de Joan Feliu mientras que espera poder recuperar a Asier Zengotitabengoa tras no poder jugar el vasco durante estos últimos partidos por unas molestias físicas que le han mantenido alejado de la pista en las últimas jornadas.

Enfrente, el Fibwi Palma tendrá a un Brisasol CB Salou que, entrenado por Jesús Muñiz, llega a Palma con una plantilla en la que hay varios jugadores a tener en cuenta destacando el menorquín Javier Hernández, Iker Montero o Dejan Bjelic como hombres peligrosos de un equipo, el catalán, que llega a Palma dispuesto a ser el primer equipo en derribar el muro de la imbatibilidad mallorquina en su feudo.

Tras el entrenamiento de ayer Pau Tomàs valoró el encuentro apuntando que “el equipo llega con muchas ganas de tener una continuidad con los dos últimos cuartos del último partido y no ser el equipo de los dos primeros cuartos” añadiendo luego que “hemos estado estudiando los errores que cometimos durante los dos primeros cuartos y somos muy conscientes de que eso no puede repetirse sabiendo que el partido contra el Brisasol va a ser muy competido porque ellos cuentan con jugadores muy peligrosos tanto por dentro como en el exterior”!

El técnico del Fibwi Palma, eso sí, tiene muy claro que su equipo tiene que mostrarse igual de fuerte que se ha mostrado a lo largo de la temporada en Son Moix. “Aquí, con nuestra afición, tenemos que imponer nuestro ritmo de juego para poder llegar al final del partido con una nueva victoria”, ha explicado Tomàs que, sobre el rival de mañana ha comentado: “En esta liga no puedes relajarte contra ningún rival. En el último partido, faltando 50 segundos, perdían de uno con Benicarló. No podemos fijarnos en la clasificación, tenemos que fijarnos en lo bien que compiten, lo a gusto que están en la pista cuando son ellos los que controlan el ritmo de juego. Sabemos que es un partido complicadísimo y no podemos cometer el error de mirar la clasificación”.

Al respecto de poder cerrar la primera vuelta del campeonato imbatidos en Son Moix ha apuntado Pau Tomàs que “para nosotros Son Moix tiene que ser un fortín. Nos tenemos que sentir, como nos estamos sintiendo, muy a gusto jugando aquí. Si queremos estar arriba nos debemos hacer fuertes aquí porque esa es una de las claves: Ir ganando partidos en casa y tratar de sumar fuera de casa para estar arriba y cerrar la primera parte del campeonato entre los ocho primeros para estar entre los equipos que juegan el play off».