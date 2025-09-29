Felanitx amanece lleno de pintadas vandálicas contra España, Israel, Vox y el turismo

La localidad mallorquina de Felanitx ha amanecido con una cantidad destacada de pintadas vandálicas, todas ellas con el mismo perfil ideológico: contra España, contra Vox, contra Israel y también contra el turismo. Vox ha condenado los hechos y exige respeto por la convivencia democrática en el municipio.

Vox Felanitx manifiesta su más enérgico rechazo ante las pintadas vandálicas aparecidas en distintos puntos del municipio. La concejal de Vox en el Ayuntamiento, María Vidal, ha condenado con firmeza unos hechos que, además de suponer un ataque contra el patrimonio común de todos los vecinos, contienen mensajes ofensivos dirigidos a representantes públicos, entre ellos: Puta Espanya, Gora ETA, Fuck sionistes, Puta pato Trump, Meri VOX facha y Turist go home.

«Se trata de comportamientos intolerables que no tienen cabida en una sociedad democrática. El debate político debe sostenerse en el respeto y la confrontación de ideas, nunca en el insulto ni en la degradación del espacio público», ha declarado Vidal.

La concejal ha subrayado que la discrepancia ideológica jamás puede convertirse en excusa para el acoso personal ni para ensuciar las calles del municipio. Asimismo, ha informado de que tanto la Policía Local como la Guardia Civil han iniciado las investigaciones pertinentes para dar con los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

«Desde Vox defenderemos siempre un Felanitx respetuoso, plural y libre de actitudes intolerantes que buscan dividir a los vecinos. La libertad y la convivencia deben ser los pilares de nuestra sociedad y no vamos a permitir que la violencia verbal ni el vandalismo los pongan en riesgo», concluyó Vidal.