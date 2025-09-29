Mallorca

Felanitx amanece lleno de pintadas vandálicas contra España, Israel, Vox y el turismo

Vox condena los hechos y exige respeto por la convivencia democrática en el municipio

Felanitx pintadas Israel
Pintadas vandálicas en Felanitx.
Tomas Ibarz

La localidad mallorquina de Felanitx ha amanecido con una cantidad destacada de pintadas vandálicas, todas ellas con el mismo perfil ideológico: contra España, contra Vox, contra Israel y también contra el turismo. Vox ha condenado los hechos y exige respeto por la convivencia democrática en el municipio.

Vox Felanitx manifiesta su más enérgico rechazo ante las pintadas vandálicas aparecidas en distintos puntos del municipio. La concejal de Vox en el Ayuntamiento, María Vidal, ha condenado con firmeza unos hechos que, además de suponer un ataque contra el patrimonio común de todos los vecinos, contienen mensajes ofensivos dirigidos a representantes públicos, entre ellos: Puta Espanya, Gora ETA, Fuck sionistes, Puta pato Trump, Meri VOX facha y Turist go home

Pintadas vandálicas en el municipio de Felanitx.

«Se trata de comportamientos intolerables que no tienen cabida en una  sociedad democrática. El debate político debe sostenerse en el respeto y la  confrontación de ideas, nunca en el insulto ni en la degradación del espacio  público», ha declarado Vidal. 

La concejal ha subrayado que la discrepancia ideológica jamás puede  convertirse en excusa para el acoso personal ni para ensuciar las calles del municipio. Asimismo, ha informado de que tanto la Policía Local como la  Guardia Civil han iniciado las investigaciones pertinentes para dar con los  responsables y aplicar las sanciones correspondientes. 

«Desde Vox defenderemos siempre un Felanitx respetuoso, plural y libre de  actitudes intolerantes que buscan dividir a los vecinos. La libertad y la  convivencia deben ser los pilares de nuestra sociedad y no vamos a permitir  que la violencia verbal ni el vandalismo los pongan en riesgo», concluyó  Vidal.

Lo último en OkBaleares

Últimas noticias