El extraño misterio de un coche alemán abandonado desde hace años en un parking de pago de Mallorca

Un aparcamiento de pago de la avenida Joan Miró, en Palma, acoge desde hace años un misterioso caso que roza lo insólito. En una de sus plazas yace estacionado un Mercedes de color gris con matrícula alemana que parece haber caído por completo en el olvido. Nadie en la zona sabe a quién pertenece ni qué motivo llevó a su propietario a dejar aparcado un vehículo de estas características en la capital balear sin volver jamás a por él.

El paso del tiempo no ha tenido piedad con la estructura del automóvil, dejando marcas evidentes de un deterioro continuado. Los cuatro neumáticos se encuentran totalmente deshinchados sobre el suelo del recinto, la pegatina de la ITV ha sido arrancada del parabrisas y una espesa capa de polvo recubre ya la totalidad de la superficie de la carrocería.

Esa acumulación de suciedad ha terminado convirtiendo al turismo en una especie de lienzo callejero para los curiosos que transitan por este siempre transitado aparcamiento ubicado en el privilegiado barrio de la Bonanova. Sobre la capa de polvo que sepulta la pintura gris se aprecian todo tipo de garabatos y formas dibujadas a mano, desde huesos hasta penes, acompañados por diversos mensajes e inscripciones que los usuarios del parking han ido dejando a lo largo de los últimos cinco años.

El hallazgo lo ha sacado a la luz el usuario de Instagram @oskar_mallorca mediante un vídeo grabado en el propio recinto donde se aprecia el estado actual del coche. Tras difundir las imágenes de este peculiar enigma sobre ruedas, el autor de la publicación ha lanzado un mensaje directo al desconocido dueño.

En concreto, le pide que le escriba por privado para contarle la historia de cómo se puede olvidar un turismo durante cinco años. A cambio de desvelar el secreto, ofrece invitarle a un helado.