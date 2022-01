«Me siento orgulloso y agradecido de seguir formando parte de esta familia», ha asegurado el camerunés Samuel Eto’o tras asistir como invitado al acto de presentación de su mural, elaborado por el artista mallorquín René Mäkelä, que ha asegurado que «esto es lo más grande que he hecho jamás».

El mural de Samuel Eto’o ya luce, orgulloso, en las paredes del estadio de Son Moix tras haber sido inaugurado por el propio futbolista camerunés, que se ha mostrado «muy agradecido» al club, y que ha compartido espacio con el presidente Andy Kohlberg, que ha manifestado que «es un homenaje al mejor jugador que hemos tenido».

Eto’o, que ha afirmado que «el Mallorca siempre ocupará un lugar privilegiado en mi corazón, y eso todo el mundo lo sabe», ha dicho desde su condición de presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, país organizado de la Copa África que comienza la semana próxima, y en la que participará el mallorquinista Baba, que para él «dar una buena imagen y llevar a cabo una competición sin problemas es muy importante para todo el continente, y ese es nuestro objetivo».

Por su parte el autor de la obra, René Mäkelä, dijo que «ha sido como un regalo de todos los mallorquinistas al que ha sido uno de los grandes iconos del club». «He querido plasmar el esfuerzo, la alegría y el buen rollo que le dio siempre Eto’o al Mallorca», agregó el pintor, que admitió que «el reto fue muy complicado por el tamaño y las condiciones meteorológicas en las que tuvimos que trabajar, pero me siento muy satisfecho porque esto es lo más grandes que he hecho jamás, y me recompensa ver que a la gente parece que le ha gustado».

«Creo que refleja la idea que teníamos cuando planteamos el mural», afirmó para finalizar Mäkelä, que ha elaborado trabajos de grandes dimensiones para profesionales del deporte americano y para algunos futbolistas como Griezmann y como Vinicius, cuyo retrato se encuentra ahora mismo finalizando.