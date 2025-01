Esteban Mercer, el mejor cronista de sociedad de Baleares, ficha por OKDIARIO

Esteban Mercer, el mejor cronista de sociedad de Baleares, se incorpora a OKDIARIO y firmará una columna diaria que se estrena este lunes. A través de la sección La Buena Sociedad, diseccionará con su inconfundible estilo todo lo que ve, vive y disfruta, obviando la crítica mordaz «que no conduce a nada», como reconoce.

Mercer brinda a los lectores de este periódico su extenso recorrido vital y profesional, que le ha llevado a fichar por esta casa. Una rica e intensa biografía que él mismo desgrana a modo de presentación.

Mallorquín de Pollença, algo que marca mucho. Nació en una buena familia, resiliente y con pundonor. Le animaron a equivocarse, a vivir, a ser él mismo. Moi ce moi, como dicen los franceses. Así nació Esteban Mercer, el que ha conseguido lo imposible a base de ilusiones y fantasías que acabaron haciéndose realidad. «Todo es fruto de un esfuerzo y un sentido de la responsabilidad que me han hecho respetar la profesión periodística hasta reverenciarla y reivindicarla», afirma.

Estudió Diseño de moda en la Escuela de Artes Técnicas de la Moda de Barcelona, consiguiendo importantes éxitos profesionales que hoy valora en su justa medida, al igual que los fracasos, de los que presume. «Fueron tres años intensos donde unos profesores de un nivel superior nos enseñaron no sólo a diseñar cosas bellas y útiles, nos enseñaron a respetar el trabajo de nuestros antepasados y valorar su enorme esfuerzo para cambiar el mundo», afirma. «Piensen en lo que consiguió Coco Chanel, sin perder un ápice de elegancia, liberó a la mujer para siempre, fue libre y nos enseñó a serlo. Esto no es frivolidad, es pasión por la vida. Ninguna podemita de hoy en día ha conseguido absolutamente nada, salvo buenos salarios y una huérfana francesa cambió el mundo sola y trabajando mucho».

Desde niño le gustó la cultura, que hacía que todo fuera más bonito. Se fijaba en todo y si algo le emocionaba, llegaba al éxtasis. Cree que el mundo de hoy es incapaz de valorar nada si no es por su precio. «Me horroriza ver cómo nos estamos cargando en pocos años una cultura que es fruto de la evolución de personas geniales que de manera inconformista buscaron la excelencia siglo tras siglo», dice.

«La casualidad quiso que me diese cuenta de que mi profesión deseada era el periodismo. Como tal creé un mundo de fantasía que nace de la pasión que pongo en mis trabajos. Supe que si hacía lo que todos jamás llegaría y hoy me defino como un periodista más que no se parece a ninguno», confiesa.

«Ser crítico, una obligación en este país»

Cree que es importante poner en valor lo que de verdad lo tiene. «Ser crítico, políticamente incorrecto, debería ser una obligación y más en este país que preside un hombre que saca a pasear el cadáver del Caudillo cada vez que necesita sentirse revolucionario. Este tipo de gestos, vulgaridades aparte, no aportan nada. A mí me enseñaron a mirar hacia adelante», dice.

Cuando aún estudiaba tuvo la suerte de asociarse con María Casanovas, una editora y estilista de moda muy importante. «Yo era muy inquieto, todavía lo soy, y muy arriesgado. Ella, que era mucho mayor que yo, también, y eran los años 80, así que hicimos una locura maravillosa, típica de esos años increíbles en los que todo era posible. Abrimos la primera tienda de moda interior masculina del mundo, en el Bulevar Rosa de Paseo de Gracia, que era muy exclusivo entonces, donde vendíamos las mejores marcas, a unos precios alucinantes, y donde también comercializaba mis propios diseños, que por cierto tenían mucho éxito. ¡Llegué a estar en la portada de El País Semanal!», recuerda con ilusión.

También hizo algo importante como modelo y conocióbien y a fondo lo que significa la moda en España y lo que significa en Francia o Italia. Y un día se di cuenta de que ese no era el camino. No es que se hubiera equivocado, todo lo contrario, aprendió muchísimo, conoció a gente interesantísima y tuvo una vida a la que pocos tienen acceso, «pero no me llenaba, no veía mi madurez ahí, hasta que… sucedió el milagro».

«Siempre me gustó escribir y leer, sobre todo leer. Un día me entrevistaron en una radio barcelonesa justo después de un viaje a la feria de moda de Londres, que para mí había sido muy revelador. Regresé de la feria extenuado, vencido por la obligación de comparar. Y en cuanto entré en el estudio de radio supe que ese era el lugar donde quería estar. Supe que podía aportar algo, supe que podía influir positivamente y con libertad, como la que se vivía en París en esos años. La Movida siempre me pareció cutre, no veía dónde estaba la revolución de la que tanto se presume hoy, sobre los que no la vivieron», desgrana en su memoria.

«Que Jean Paul Gaultier te viera en una discoteca e inmediatamente decidiera que tú eras su modelo para mostrar al mundo a otro tipo de hombre, masculino o no, eso no era importante, pero no nos disfrazaba de mujer, nos hizo como habían sido siempre las mujeres, simples objetos, ni más ni menos. Sí, ese hombre creó el hombre objeto sexy que además presumía de serlo. Creó al metrosexual que se materializó en Beckham. Un futbolista, un icono de la masculinidad convertido en objeto de deseo mundial. Claro, en España y en su país le llamaban maricón si fallaba un gol, pero las mujeres se volvían locas por un hombre que cambiaba de peinado cada mes y se depilaba las cejas. Eso es una revolución», explica Mercer.

La cultura de la curiosidad

En esa época viví la mía propia al mismo tiempo que publiqué mis primeros artículos de estilo y sociedad. En las grandes fiestas de París sólo estábamos Rossy de Palma y un servidor. Yo absorbía todo, lo vivía sabiendo que algún día sería útil, pero sobre todo agradecía estar ahí, conversando con gente megainteligente a quienes no paraba de preguntar cosas. La cultura de la curiosidad. Ahí nació de verdad el cronista de hoy. Ahí supe quién era quién y por qué. No fue hasta muchos años después que comencé a tomarme esta profesión en serio y también fue la casualidad la que me empujó a tomar ese camino definitivo que me ha llevado a OKDIARIO.

«Cuando comencé a escribir mis crónicas decidí crear un mundo que existía y existe, y llevárselo a la gente a través de las fiestas a las que me invitaban. No soy un periodista de redacción, no pinto nada sentado frente a un ordenador y pegado al teléfono. Lo que cuento es lo que he visto, vivido y disfrutado. Y lo cuento obviando la crítica mordaz que no conduce a nada. Las grandes fiestas de los grandes no dejan de ser regalos que nos hacen de manera muy generosa. Les hablo de fiestas que traen a Mallorca al gran mundo, que generan negocios importantes y dan muchos puestos de trabajo. Una gran fiesta ha de parecer frívola, pero lo que hay detrás es un universo fascinante. Mi adorado Truman Capote llamó Cisnes, sus cisnes, a las grandes damas de su época. El cisne parece sereno mientras flota sobre el agua, sin embargo lo que hay debajo son dos palas furiosas luchando para que el resto del cuerpo se mantenga perfecto. Así es la buena sociedad, la lucha titánica para conseguir la perfección», narra con su voz inconfundible Mercer.

«Todo ese mundo podrán conocerlo a través de mis crónicas, que publicaré desde el lunes 13 de enero en OKDIARIO. Espero que lo disfruten porque les haré llegar al corazón del pastel, al trozo más rico que esconde la montaña de merengue que lo cubre. Diviértanse mientras se ponen guapos y guapas porque estaré pendiente de cada uno de ustedes. Ojo que el que menos se lo esperaba se convirtió en una estrella gracias o por culpa de gente como un servidor. ¿Quieren ser parte de ese mundo selecto y selectivo, donde todavía se piden las cosas por favor y se dan las gracias? Nos vemos en OKDIARIO».