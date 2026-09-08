esRadio Baleares arranca la temporada 2026-2027

esRadio Baleares ha estrenado este lunes su nueva temporada 2026-2027 con un cambio destacado en su programación: el profesor, filósofo, músico y escritor Octavio Cortés asume oficialmente la dirección y presentación de Es la mañana de Baleares, después de varios meses al frente del espacio y tras tomar el relevo de Gabriel Torrens, que lo ha dirigido y presentado durante las últimas 11 temporadas. La nueva etapa ha comenzado con un programa especial desde la sede del Consell de Mallorca, en el inicio de la semana de celebración de la Diada de Mallorca.

El director de esRadio Baleares, Gabriel Torrens, ha sido el encargado de abrir la temporada y anunciar que el programa magazine pasa a durar dos horas más de directo: de 12:00 a 14:00 horas. El deporte pasará a la franja de 15:00 a 16:00 de la tarde.

Torrens ha cedido el testigo a Octavio Cortés «después de once temporadas haciendo este programa, con un magnífico equipo y grandes colaboradores». A la hora de ceder el testigo al nuevo presentador y director de Es la mañana de Baleares, ha destacado que «es una persona difícil de catalogar, que además le gusta llamar a las cosas por su nombre, de gran cultura y excelente comunicador».

Cortés ha agradecido la confianza y ha reconocido el reto que supone asumir el espacio de referencia de la emisora. «Es un orgullo y un honor coger el relevo de este programa», ha señalado. Por otro lado, ha marcado además las líneas de esta nueva etapa: actualidad, debate, cultura, innovación, empresa, humor y atención al talento y la creatividad de las Islas, con colaboradores ya conocidos de la emisora, con nuevos fichajes, como el humorista Santi Liébana, y espacios con larga trayectoria, como la tertulia política del Contrapunto y otros nuevos que seguirán.

Torrens ha explicado que él se centrará en las labores empresariales, de gestión e institucionales vinculadas a esRadio Baleares, HIT FM y KISS FM dentro de Radio Multimedia IB.

Asimismo, ha agradecido a los oyentes su fidelidad durante tantos años, los últimos 11 en esRadio, anteriormente otros tantos en Cope, y más en Onda Cero y Radio Voz. En este sentido, ha subrayado que todos los programas «los hacemos por ustedes y sin ustedes, queridos oyentes, nada tendría sentido».