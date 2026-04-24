esRadio Baleares firma un acuerdo con KISS FM y llega a todas las Islas

esRadio Baleares continúa con su crecimiento y expansión. El director, Gabriel Torrens, ha firmado un acuerdo con el presidente de Kiss Media, Blas Herrero, por el cual asume la gestión de la emisora musical KISS FM en todas las Islas.

Desde su sede en la calle Industria de Palma, la empresa Onda Mallorca 971, fundada en 2020, suma a su oferta «la mejor música de los 80, 90 y hasta hoy» a través del 89.5 en Mallorca, 99.1 en Menorca y 93.1 en Ibiza y Formentera.

La incorporación de KISS FM al grupo mediático, que ya gestiona desde principios del presente 2026 HIT FM en Baleares, permite a esRadio constituir un grupo con tres emisiones diferentes a través de un total de ocho frecuencias en las diferentes islas. Además, cuantitativamente, según el último Estudio General de Medios (EGM), la suma supera los 100.000 oyentes en la comunidad.

«Para nosotros es un importante paso adelante para seguir creciendo y avanzando», ha resaltado Gabriel Torrens. El director ha añadido que el acuerdo firmado en Madrid «consolida nuestro crecimiento en Baleares, con una cadena líder y la emisora número 1 en hits internacionales. Son productos complementarios, muy conocidos, con señas de identidad claras, como en su ámbito esRadio”.

KISS FM revolucionó al nacer el 13 de abril de 2002 el panorama radiofónico nacional con un crecimiento sin precedentes. Desde entonces se mantiene como una de las cadenas más importantes del país. «Poder sumar la emisora a nuestra cartera comercial, junto a la publicidad en HIT FM y sus respectivos eventos, nos permite seguir con nuestro crecimiento y expansión, de la mano de un grupo muy potente liderado por el empresario Blas Herrero y con el director general Ignacio Baeza», ha concluido Gabriel Torrens.