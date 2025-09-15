Espanyol-Mallorca: a por la primera victoria del curso

Como penúltimo clasificado arranca el Mallorca su partido de hoy ante el Espanyol, el último de la cuarta jornada. El equipo de Arrasate busca su primera victoria de la temporada ante un rival y en un escenario que le suelen ser hostiles, ya que en las últimas 16 visitas en Primera División sólo ha ganado una vez. Arrasate recupera a Maffeo, que ya se ha incorporado a la dinámica de grupo, aunque será suplente, y por supuesto no figura en la convocatoria Dani Rodríguez pese a haber cumplido ya su sanción de diez días sin empleo y sueldo.

«Hay dos comunicados que dañan al vestuario y al club. Luego se toma la decisión de abrirle el expediente y hemos ido de la mano con el club en este caso. Dani tiene contrato y está en su derecho de cumplir ese contrato», agregó Arrasate, que explicó que «hablé con él el lunes después del partido cara a cara. También hablé con el grupo y con los capitanes y creo que ellos entienden la situación», dijo ayer Arrasate en la rueda de prensa previa, en la que también advirtió sobre la dificultad del partido de esta noche: «Por supuesto que hay mucho ruido, pero lo que hemos hecho es centrarnos en el choque ante el Espanyol. Es verdad que han pasado cosas, pero yo sólo pienso en el Espanyol».

Por su parte el técnico del Espanyol, Manolo González, que puede dejar hoy a su equipo tercero en la tabla, advirtió en su comparecencia ante los medios que el Mallorca es mucho más que Muriqi. Es un equipo que es capaz de hacer juego directo, que tiene muchos registros y que está muy bien trabajado. Será un partido muy exigente, muy duro y en un horario complicado, pero contamos con la ayuda de nuestra gente para que esté a muerte con nosotros”.

Pita el canario Hernández Hernández, con Pizarro Gómez en el VAR, y se espera un buen ambiente en el estadio, aunque lamentablemente el hecho de que el partido se juegue el lunes dejará en mínimos la presencia de aficionados mallorquinistas en las gradas.

Alineaciones probables

Espanyol: Dmitrovic, El-Hiali, Calero, Cabrera, Carlos Romero, Urko González, Pol Lozano, Dolan, Expósito, Puado y Roberto Fernández.

Mallorca: Leo Román, Mateu Morey, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica, Samú Costa, Sergi Darder, Morlanes, Pablo Torre y Muriqi.

Árbitros: Hernández Hernández (campo) y Pizarro Gómez (VAR).

Estadio: RCDE Stadium. 21.00 horas.