Elche y Mallorca dirimen este mediodía (14.00 horas Martínez Valero) tres puntos fundamentales en la lucha por la permanencia en Primera División. Si los rojillos son capaces de conseguir la victoria darán un paso casi definitivo. El Elche sufre las bajas de sus dos delanteros centro, Carrillo y Boyé, mientras que el Mallorca recupera a Russo y Salva Sevilla, que no pudieron jugar ante el Atlético.

Todos los jugadores disponibles, 24, viajaron ayer a Elche. Aguirre no se guarda nada, aunque algún descarte deberá hacer antes del partido porque no se pueden sentar todos en el banquillo. Lo lógico es pensar que repita el mismo equipo que derrotó al Atlético de Madrid con el único cambio de Kubo por Kang In Lee. De este modo, Oliván se mantendría como central, aunque también cabe la posibilidad de que Russo vuelva a la defensa una vez cumplida su sanción. «Decidiremos a última hora. Los jugadores han entrenado muy bien, su actitud ha sido fantástica, será una elección difícil», dijo ayer en rueda de prensa el entrenador mexicano, que apuntó sobre el Elche que «es un equipo que va de frente» y ha anticipado que el partido «probablemente será más abierto que el del día del Getafe».

Por su parte Francisco Rodríguez, entrenador del Elche, apuntó ayer en su comparecencia ante los medios que «si ganamos, será un paso importante, pero no definitivo. Y si no ganamos, no sería definitivo. El descenso está a cuatro puntos y todos los rivales tienen partidos difíciles».

«El cambio del Mallorca ha sido drástico. Con Luis García eran un equipo más combinativo. En cambio, desde la llegada de Aguirre se basan más en el juego directo y en dar prevalencia a la defensa. Lo cierto es que lleva tres puntos de seis tras el cambio de entrenador y sin duda querrá seguir aquí su racha, pero nosotros también estamos necesitados».

El Elche llega al partido sin Guido Carrillo y Lucas Boyé, lesionados, y con Palacios sancionado. Mojica y Josan, en cambio, parecen haberse recuperado bien y ambos estarán en condiciones de jugar si Francisco lo considera oportuno.

Será el primer partido de Primera División que juegue el Mallorca en el estadio en el que ganó en 2003 la Copa del Rey. Hasta ahora sus enfrentamientos ante el Elche en la máxima categoría habían sido en Altabix, donde perdió tres veces y empató otras dos. Pita el murciano José María Sánchez Martínez, que no ha dirigido esta temporada al Elche, pero sí al Mallorca. Fue el árbitro del 0-3 ante el Real Madrid en Son Moix.