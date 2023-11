El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha intervenido este jueves junto a la presidenta de Baleares, Marga Prohens, en la clausura de la jornada La Hora de Baleares, organizada por este periódico. Durante su intervención, Inda ha alabado la gestión de Prohens, al tiempo que le ha lanzado una serie de peticiones: «No nos falles con la libertad lingüística ni con levantar las alfombras para saber lo que ha sucedido con los abusos a menores tuteladas», han sido dos de las peticiones del periodista a la presidenta balear.

En otro momento de su intervención, Eduardo Inda se ha dirigido a Marga Prohens con estas palabras: «Eres la presidenta que deseaban todos los ciudadanos de Baleares, y yo me incluyo, la de todos los liberales de estas islas». Y a continuación, una segunda petición a la presidenta: «Te pido que no nos falles. No nos has fallado en el apartado fiscal quitando el impuesto a lo muertos pero ahora te pido también que Baleares no tenga un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que es el doble de lo que se paga en Madrid».

En referencia a la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que ha suprimido el Govern de Prohens, Inda ha recordado que en Galicia, en la época de los socialistas, 6.000 ciudadanos rechazaban la herencia porque no tenían dinero para pagar el impuesto y que aquí, en Baleares, han sido 2.000 los que en el último año han renunciado a la herencia».

Posteriormente, el director de OKDIARIO ha aplaudido las medidas que está emprendiendo el Govern de Prohens para acabar con la dictadura del catalán y garantizar la libertad lingüística. «Aquí también te pido que no nos falles. Este tema lo estás llevando con mano izquierda, como se debe hacer en estas cuestiones tan sensibles, y te pido que al final de la legislatura todos los padres puedan elegir en qué lengua se educan sus hijos».

Y más peticiones y en esta ocasión relacionadas con la protección del territorio y el medio ambiente en Baleares. «No nos falles tampoco en la preservación del medio ambiente de estas islas. No permitas salvajadas porque estas islas son un ejemplo medioambiental y de belleza».

Eduardo Inda se ha referido finalmente al escándalo de los abusos sexuales a menores tuteladas durante las dos legislaturas del pacto de izquierdas y ha reclamado en este aspecto al Govern y al Consell que levanten las alfombras e investiguen lo sucedido. «Desde el Consell se han cometido los peores delitos que se pueden cometer contra los menores», ha afirmado.

Como ha ido publicando OKDIARIO, tanto el Govern de Francina Armengol – hoy presidenta del Congreso- como el Consell de Mallorca que presidía la también socialista Cati Cladera hicieron todo lo posible para ocultar los casos de abusos sexuales a menores tuteladas y se negaron sistemáticamente a investigar los hechos.