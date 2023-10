Dudú Aouate afirma en la segunda parte de la entrevista que Israel se encuentra «dolido, pero unido», y pide a las autoridades de su país que «pongan los medios necesarios para que esto acabe». Dice que por la calle «hay desconfianza» porque «no sabes quién puede ser un terrorista», y repite una y otra vez que «Israel nunca ha querido la guerra, nunca».

«El país está muy dolido, pero muy unido. Tenemos claro que hay que acabar con esto. Normalmente cada día había atentados, pero esto supera cualquier límite. Hamás es un grupo terrorista al que no le importa ni su propia gente. A los israelíes sí nos preocupa esa zona. Miles de persona entran cada día desde allí a trabajar a nuestro país y les damos de todo. También les proporcionamos luz, agua y lo que puedan necesitar mientras que Hamás no hace nada por ellos. Ahora mismo toda la sociedad judía está unida, sea del partido que sea, y es consciente de que hay que poner los medios necesarios para que esto termine de una vez por todas, esperemos que con el menor daño posible a la población civil», agrega.

Sobre la situación en Tel Aviv, ciudad en la que actualmente se encuentra, admite que «hay miedo de que esta situación vaya más allá de lo que es la frontera con Gaza. Los árabes que viven en Israel, que son ciudadanos israelíes, que trabajan aquí y están entre nosotros, se están portando bien, pero la gente no se fía. Existe un temor que se palpa en el ambiente. No sabes quién puede ser un terrorista, no sabes si te puedes cruzar de repente con alguien en la calle que saque un cuchillo e intente matarte».

Finalmente, sobre el conflicto con los palestinos asegura que «por mucho que intenten decir que nosotros somos los malos, eso no es cierto, y el que conozca un poco la historia lo sabe. Nunca hemos buscado la guerra, a pesar de la potencia militar que tiene Israel. Sólo hemos intentado defendernos de los ataques, pero creo que ha llegado el momento de poner en marcha otra estrategia porque hemos superado todos los límites.