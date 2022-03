Descolgadas las pancartas, pasado el 8-M, con sus concentraciones y protestas por toda Mallorca, una madre se siente desamparada y denuncia cómo las leyes que la deberían proteger no sirven.

Incluso ahora que a los padres condenados por violencia de género no se les permite visitar a sus hijos, en su caso es todo lo contrario. Es ella quien no puede ver a los pequeños que crio y que actualmente tienen 8 años.

En este podcast de esRadio97.1 que ofrece OKBALEARES, recuerda cómo hace más de mil días le arrancaron a sus mellizos. Sufre y llora porque no puede ver a unas criaturas a las que tampoco nadie ampara. No sólo no se cumplen los derechos más básicos de los más desprotegidos, con los menores, sino que, además, se les están infligiendo daños muy grandes con secuelas probablemente irreparables.

Así lo cuenta su madre, impotente, en Es la mañana de Baleares, con Gabriel Torrens, a la vez que denuncia que ni el IB-Dona, ni ningún organismo público la han ayudado hasta la fecha y cuando ha tocado todas las puertas posibles en los últimos años, incluida la de la presidenta Francina Armengol.

Quiere recuperar a sus hijos, que estuvieron hasta los 5 años con ella y hace una llamada pública a través de las ondas para que las autoridades dejen de mirar a otro lado o tratarla como una loca desequilibrada. Es el duro testimonio de una madre que sufre por sus dos pequeños y una denuncia pública que está por ver si alguien atiende pasado el simbólico Día de la Mujer, con tanta movilización feminista e institucional.