Dos detenidos por robar a una mujer en la plaza del Olivar: la golpearon en la cabeza hasta dejarla inconsciente

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre y una mujer como presuntos autores de un robo con violencia cometido contra una mujer a la que habrían golpeado en la cabeza hasta dejarla inconsciente para apoderarse de sus pertenencias. La investigación ha permitido, además, atribuir a la mujer otros dos hechos violentos: un robo en un establecimiento comercial y amenazas con una navaja en un hotel del centro de la ciudad.

Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de la plaza del Olivar. Según relató la víctima a los agentes, caminaba por la zona cuando se percató de la presencia de dos personas a las que conocía de vista. Ambos se separaron y se colocaron detrás de ella. La mujer continuó caminando varios metros sin sospechar lo que iba a ocurrir hasta que, de forma repentina, recibió un fuerte golpe en la cabeza.

El impacto hizo que cayera al suelo y perdiera el conocimiento. La víctima despertó posteriormente en un centro hospitalario, donde comprobó que le habían robado sus pertenencias. Permaneció ingresada durante varias horas debido a las heridas que presentaba.

Días después, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano localizaron al primero de los sospechosos en las inmediaciones de la Plaza de España. Una mujer había requerido la presencia policial después de reconocer al varón como uno de los presuntos autores del robo.

Los agentes lo identificaron y le preguntaron por los hechos, que habían sido denunciados el día anterior. El hombre negó tajantemente haber participado en el asalto. A pesar de su versión, los policías procedieron a detenerlo como presunto autor de un delito de robo con violencia y lo trasladaron a dependencias policiales.

La mujer, localizada de madrugada en la calle Manacor

La segunda detención se produjo durante la madrugada del martes. Agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana localizaron a la mujer cuando deambulaba por la calle Manacor. Sobre ella pesaban sospechas relacionadas con otros dos episodios ocurridos el lunes: un robo con violencia en un establecimiento comercial y unas amenazas en un hotel del centro de Palma.

En el primero de estos casos, una trabajadora sorprendió a la mujer presuntamente sustrayendo objetos del interior del establecimiento. Al recriminarle su comportamiento, la sospechosa habría sacado un objeto punzante, similar a un destornillador, y habría amenazado a la empleada con clavárselo.

La trabajadora activó entonces el botón de alarma por atraco, momento en el que la mujer huyó corriendo del local.

Ese mismo lunes por la tarde, los agentes tuvieron conocimiento de otra denuncia por amenazas ocurrida en un hotel del centro de Palma. Según los trabajadores, una mujer intentó acceder a las habitaciones del establecimiento. Al pedirle que se identificara para comprobar si era huésped, la sospechosa habría sacado una navaja de una bolsa y amenazado con ella a los empleados.

Finalmente, la mujer abandonó el hotel a la carrera y consiguió escapar. Las investigaciones permitieron finalmente localizarla en la calle Manacor. Tras realizar las comprobaciones pertinentes, los agentes procedieron a su detención como presunta autora de dos delitos de robo con violencia y un delito de amenazas graves, y la trasladaron a dependencias policiales.