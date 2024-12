Domingo Bonnín: «Si aplicasen el espíritu del reglamento europeo, Baleares tendría que salir de la ecuación»

Domingo Bonnín asegura que del 15% del producto local, casi un 70% proviene de la pesca de arrastre, por lo que, insiste, la columna vertebral del sector pesquero balear es el arrastre. «Si el arrastre cae, ¿cómo mantendremos las estructuras que dan soporte al sector primario?», reflexiona el presidente de la Federación de Cofradías en la segunda parte de esta entrevista.

P.- ¿Por qué en Baleares se consume tan poco pescado de flota local?

R.- No es que se consuma poco pescado de flota local. Hay diferentes motivos. Tenemos la flota que tenemos, con 266 embarcaciones, de las que 32 son de arrastre y cuatro son de cerco. Pero también influye que no hay relevo generacional, que a la gente no le gusta el oficio. Hay una pérdida de valores en la sociedad actual y la pesca es tener valores, tener la cabeza bien amueblada, es esfuerzo, es sacrificio. Son muchos conceptos diferentes.

Con la flota que tenemos sólo podemos suministrar el 15% del producto. Para doblar ese porcentaje tendríamos que doblar la flota. Legalmente se puede, pero de facto es imposible porque no tienes armadores que estén apasionados por ampliar sus empresas o traer más barcas, ya que la normativa es muy exigente. Nos cuesta mucho conservar las barcas que tenemos porque necesitamos que tengan una cierta rentabilidad.

En el Mediterráneo español somos la flota pesquera más pequeña pero nuestros recursos están bien. Este año con la misma flota hemos cogido un 30% más de sepia, un 20% más de jonquillo, más del doble de cantidad de pulpo, más del doble de cantidad de sardina. Con un 10% menos de jornales y con las mismas embarcaciones hemos cogido casi un 7% más de gamba. Eso quiere decir que nuestros recursos están bien.

P.- ¿Se encarecerá el precio?

R.- Ésta es otra de las consecuencias del reglamento europeo. Nosotros como pescadores no tenemos ninguna posibilidad de intervenir el precio. Básicamente son subastas. Es la ley pura y dura de la oferta y la demanda. Si tú reduces las posibilidades de días de pesca, reduces las posibilidades de oferta. Lo que hace subir el precio, no porque nosotros queramos, porque nosotros lo que queremos es salir a pescar. Nosotros también nos sentimos perjudicados, lo que queremos es mantener la cuota de mercado.

P.- ¿Se plantean más protestas?

R.- Yo como presidente de la Federación puedo estar muy orgulloso porque el 100% de la flota de Baleares amarró. Si bien es cierto que tenemos 266 embarcaciones, 32 de arrastre, cuatro de cerco y el resto son de artes menores, y que el reglamento comunitario única y exclusivamente afecta al arrastre, no es menos cierto que del 15% de producto local nuestro hay casi un 70% que viene de arrastre. O sea, la columna vertebral del sector pesquero es el arrastre. Si el arrastre cae, ¿cómo mantendremos las estructuras que dan soporte al sector primario? Cofradías, lonjas, puntos de primera venta. O sea, que es una caída en cascada.

El lunes de la semana que viene tendremos la primera reunión con la Secretaría General de Pesca y luego esperamos que la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores nos convoque a otra. En el Mediterráneo español hay cinco flotas diferentes. Los catalanes, los valencianos y los andaluces son las flotas fuertes, las más numerosas. Los murcianos son una flota que podríamos decir que es normal. Y luego tenemos la flota más pequeña con diferencia, que es la balear. Hacer reivindicaciones o movilizaciones por nosotros mismos no tiene sentido. Por tanto, esperaremos a ver qué nos dice Madrid y cómo reaccionan las diferentes flotas del Mediterráneo. Si hablan de movilizarnos, Baleares estará a la altura de las circunstancias, pero no es una decisión que tengamos que tomar desde aquí porque somos los más pequeños.

Si aplicasen como toca el espíritu del reglamento comunitario, a Baleares la tendrían que sacar de la ecuación. Lo hemos reclamado por activa y por pasiva. Pero entiendo que Madrid no se quiere meter en estos jardines, porque si para la flota pequeña sacan unas especificidades, las flotas grandes querrían otras.