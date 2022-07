Doce migrantes son interceptados en Sa Ràpita, Mallorca, tras llegar en patera

Un total de 12 migrantes han sido interceptados este domingo en la localidad mallorquina de Sa Ràpita, después de haber llegado en patera a la isla. Según ha informado Delegación de Gobierno en Baleares a los medios de comunicación, a las 05.30 horas de este domingo, 24 de julio, se ha rescatado a un total de 12 personas de origen magrebí, en aparente buen estado de salud.

El incidente ha tenido lugar en tierra, en la localidad de Sa Ràpita, en el término municipal de Campos.

En el rescate de los 12 migrantes han intervenido patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Manacor.

Baleares ya es la tercera comunidad a la que llegan más inmigrantes en patera procedentes de Argelia después de Almería y Murcia. Sólo entre principios de años y el 15 de julio han llegado a España a través de la denominada ruta argelina casi 3.000 migrantes y de estos 520 han sido interceptados en las diferentes islas de Baleares.

Fuentes policiales han advertido de que este verano la ruta argelina con Baleares se ha visto potenciada debido a la crisis diplomática entre España y Argelia. Las mismas fuentes consideran evidente que del mismo modo que hizo Marruecos en su momento, ahora es Argelia la que relaja las medidas de vigilancia de las salidas de embarcaciones ilegales hacia España.

La mayoría de los inmigrantes argelinos interceptados por la Policía y la Guardia Civil en Baleares son liberados a los pocos días. Al ser imposible el retorno a su país, por el cierre de la frontera, los inmigrantes que no hayan cometido ningún delito están en la calle a las 72 horas de su detención y muchos de ellos abandonan las Islas y se marchan a la península.

La delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, explicaba recientemente que «cuando no se produce la posibilidad de retorno a su país, al ser ciudadanos que no han cometido delitos sino una falta administrativa de llegada irregular, no hay más remedio que liberarlos en cumplimiento de la normativa».