Por el dinero baila el perro y muchos que no son perros, también. Es una obviedad que el dinero sólo sirve para gastarlo, simplemente para esto, no sirve para nada más. Con todos los siglos de vida que llevamos a cuestas, al dinero, al dichoso dinero, no le han encontrado otra utilidad posible que no sea ésta, repito, para gastarlo. Dinero acumulado y no gastado, dinero desaprovechado, así de simple.

La gente mata para conseguir dinero, tanto legal como ilegal, te pasan por encima y joden al prójimo con tal de lograr dicho objetivo. Si su finalidad y propósito de todo lo que ocurre fuera gastarlo, estaría mal, por supuesto, pero tendría cierta lógica: Pero no, una gran mayoría de personas solamente lo quiere para acumularlo, contarlo de vez en cuando y poseerlo en su casa o en el banco como si fuera un valioso trofeo alcanzado en alguna cacería, nunca más bien dicho, pistola en mano.

Creo que la felicidad de cualquier persona, con un mínimo de sentido común, empieza por conformarse con lo que tiene, pero si tu ambición es acumular dinero, jamás lograrás ser dichoso, porque siempre vas a querer más y mucho más y así sucesivamente hasta que te mueras.

El dinero, a mi modo de ver, es un medio, nunca debe ni puede ser un fin, ya que su función fundamental es ayudarnos a conseguir cosas necesarias para poder vivir y si, además, estas cosas nos ayudan a vivir suficientemente bien, pues mucho mejor. Ahorrar para acumular dinero dejando por el camino cosas fundamentales y básicas de la vida no tiene lógica y, por supuesto, no es de persona inteligente y, mucho menos, culta y sabia. Cuando ahorras es porque debes tener un objetivo claro y concreto sobre lo que harás con este dinero. ¿De qué sirve acumular dinero y tenerlo en un banco o debajo del colchón de tu casa si nunca lo vas a emplear?

El dinero es para disfrutarlo, pasando buenos momentos con las personas que amas y te quieren; a fin de cuentas en la vida estamos de paso y más pronto que tarde se terminará el ciclo y todos terminaremos nuestros días en el camposanto. Si la mayoría de la gente pensara que el dinero solamente es un medio, viviendo conforme a sus posibilidades y sin más ambiciones que las justas y necesarias, se ahorrarían, valga la redundancia, muchos de los problemas que supone el conseguirlo.

Hermanos, hijos, primos, amigos… se pelean, se matan para alcanzar herencias económicas y acumular dinero; todo gira en torno a él y, por consiguiente, pierden la juventud, madurez e identidad pensando sólo en fastidiar al prójimo. Cuando te mueres eres el más rico del cementerio (de poco te sirve) y los herederos de tu dichoso dinero se ríen de ti por haber sido toda la vida un idiota.

Un servidor -los que me conocen lo saben- odia el dinero y lo odio por todos los problemas que conlleva el conseguirlo. Lo necesito para poder vivir, pero una vez cumplidas mis expectativas, que realmente son pocas, ya que soy una persona humilde y sencilla, no pretendo obtener más. Siempre me he conformado con lo que soy, con lo que hago y con lo que tengo, ya que para mí es mucho más importante que el dichoso dinero. Me siento un privilegiado por el simple hecho de haber nacido en esta deliciosa isla, llamada Mallorca, en un entorno familiar modesto y con unos padres extraordinarios, cuando existían muchísimas posibilidades de haber nacido en un país subdesarrollado donde la mayoría de sus habitantes se mueren por la escasez de medicinas y alimentos.

Desde esta perspectiva veo pasar la vida, soy muy feliz de tener una familia maravillosa, gozar de grandes y numerosos amigos y esto, sin lugar a dudas, es mucho más importante que el dichoso dinero. Si el dinero desapareciera de estas latitudes y pudiéramos vivir sin él (cosa utópica, por supuesto), no habría políticos corruptos, las familias serían mucho más humanas y las personas en general vivirían más de amor y no de odio. No es más rico el que más tiene (por mucho que él se lo crea), sino el que se conforma con lo que tiene y, sobre todo, con lo que no tiene. ¡Esto es lo que hay!