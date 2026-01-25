Detenidos en Palma por robar ediciones exclusivas de coleccionismo valoradas en 4.500 euros

Palma ha sido escenario de un golpe policial contra una presunta trama dedicada al robo sistemático de artículos de coleccionismo altamente codiciados. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de hurto y otro de receptación tras destapar un entramado que, según la investigación, sustraía ediciones especiales de juegos de mesa de miniaturas de fantasía y ciencia ficción, además de libros exclusivos para coleccionistas, para posteriormente darles salida en un establecimiento comercial. El valor total de los efectos recuperados asciende a unos 4.500 euros.

La investigación arrancó cuando el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Distrito Centro detectó un incremento llamativo en las denuncias por la desaparición de artículos de una conocida franquicia especializada. En pocos meses se registraron siete hechos con características prácticamente idénticas, lo que hizo saltar las alarmas. Los objetos sustraídos no eran productos comunes, sino ediciones especiales, piezas limitadas y artículos difíciles de conseguir que cuentan con una elevada demanda entre aficionados y coleccionistas.

Los agentes comprobaron que en todos los casos se empleaba el mismo método: los efectos eran sustraídos al descuido en establecimientos especializados y siempre se trataba de productos de alto valor. Además, los hechos se repetían con una separación temporal similar, lo que apuntaba a una actuación planificada y no a hurtos esporádicos. La selección concreta de los artículos evidenciaba un conocimiento preciso del mercado y del interés que podían generar en el circuito de compraventa.

El avance clave en la investigación se produjo cuando los policías detectaron que los objetos robados estaban siendo vendidos en otro establecimiento de la ciudad. Tras recuperar varios de los artículos y advertir al responsable del local sobre la presunta procedencia ilícita, los investigadores identificaron que todas las ventas las realizaba un mismo varón, al que le constaban antecedentes por hurto. Sin embargo, pese a las primeras recuperaciones, continuaron apareciendo en el mismo comercio otros libros y efectos denunciados como sustraídos, lo que reforzó la hipótesis de que no actuaba solo.

Las pesquisas permitieron a los agentes inferir que ambos varones actuaban de forma organizada y en connivencia. Según las conclusiones policiales, uno de ellos presuntamente seleccionaba y sustraía por encargo las piezas más atractivas y cotizadas, mientras que el otro se encargaba de introducirlas en el mercado a través de su establecimiento, simulando una procedencia legítima. La dinámica revelaba una estructura sencilla pero eficaz, basada en el conocimiento del producto y de su demanda.

Confirmados los indicios, la Policía Nacional estableció un dispositivo para localizar a los sospechosos y procedió finalmente a la detención de ambos, uno como presunto autor de un delito de hurto y el otro como presunto autor de un delito de receptación. Además, los agentes han identificado a un tercer hombre como presunto autor de un delito leve de hurto relacionado con los hechos investigados.

La actuación policial ha permitido recuperar la totalidad de los efectos sustraídos y frenar una actividad que estaba generando preocupación en el sector del coleccionismo especializado. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con la posible comercialización de otros artículos en el mercado secundario.