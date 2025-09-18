Detenido un boliviano por apuñalar por la espalda y a traición a dos jóvenes en Palma

Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional detuvieron este pasado miércoles a un hombre de origen boliviano por apuñalar por la espalda y a traición a dos jóvenes en Palma en la plaza de las Columnas. El autor está acusado de un dos delitos de asesinato en grado de tentativa, al acometer contra los chicos, armado con dos cuchillos, provocándoles lesiones de gravedad.

Los agentes responsables del caso se hicieron cargo de la investigación de los hechos que se remontan al pasado 13 de abril, sobre las 07:15 horas, donde se encontraban dos jóvenes esperando a un amigo. En un momento dado se acercó un el ahora detenido que comenzó a hacerles preguntas en un español que no entendían a la vez que mostraba una actitud extraña, por lo que decidieron ignorarlo.

El hombre, lejos de irse, sacó una botella de cristal con la que trató de golpear a uno de las víctimas en la cabeza, pudiendo este repeler la agresión cayendo éste al suelo. El hombre se levantó y abandonó el lugar a la carrera. Transcurridos unos minutos, el boliviano regresó de nuevo al lugar por otro lado y sin que las víctimas lo vieran acercarse a ellos. De forma sorpresiva y armado con un cuchillo atacó por la espalda a uno de los jóvenes, quien no pudo defenderse al no prever el ataque, sufriendo cortes en la cabeza y una puñalada en el hombro próxima al cuello.

En ese instante el otro chico se levantó del banco para ayudar a su amigo y forcejeó con el hombre intentando arrebatarle el cuchillo, consiguiendo que se le cayera al suelo, si bien al agresor sacó un segundo cuchillo atacando al joven de forma súbita apuñalandolo en el cuello. El agresor trató de apuñalar al joven nuevamente si bien el joven efectuó movimientos defensivos y tan solo pudo realizarle unos cortes en la chaqueta.

En vista de la situación, las víctimas huyeron del lugar con grandes dificultades debido a las importantes lesiones que presentaban y la pérdida de sangre. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional llevó a cabo numerosas gestiones al objeto de identificar al agresor y comprobar los hechos denunciados. Fruto de las pesquisas, los agentes consiguieron identificar al sospechoso, procediendo a su detención como presunto autor de dos delitos de asesinato en grado de tentativa.