Detenido un argelino con antecedentes por robar patinetes y bicis en un parking de un hospital de Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre con varios antecedentes policiales a sus espaldas por robar hasta en diez ocasiones bicicletas y patinetes del interior de un aparcamiento restringido de un hospital de Palma durante el último mes.

La investigación se inició cuando el sistema de cámaras de video-vigilancia del hospital palmesano localizó a un individuo manipulando los candados de diversas bicicletas y patinetes que se encontraban aparcadas en el aparcamiento, que está totalmente vallado y al que únicamente puede acceder el personal del hospital.

El ladrón fue sorprendido in fraganti por los vigilantes de seguridad del centro hospitalario.

Nada más conocer los hechos, el Grupo de Investigación Oeste de la Policía Nacional se puso al frente de la investigación y, tras la práctica de gestiones ha podido atribuirle al detenido la comisión de otros diez hechos delictivos por hechos similares, que tuvieron lugar en el último mes, tanto en la zona de aparcamiento antes referida, como en el aparcamiento público del centro hospitalario.

Los investigadores examinaron de manera minuciosa las bases de datos policiales, pudiendo localizar diversas denuncias interpuestas por robos con fuerza ocurridos tanto en la zona de aparcamiento restringido como en el parking público.

De este modo, los agentes le han imputado al detenido un total de diez hechos delictivos que han tenido lugar en el entorno del centro hospitalario en este último mes, siendo seis robos con fuerza en interior de vehículo dentro del aparcamiento público y cuatro delitos de robo con fuerza mediante escalo en la zona destinada al aparcamiento de bicis y patinetes.

Dado el alto número de delitos que se le atribuyen en las últimas fechas al detenido, a quien le constan antecedentes policiales, el Grupo de Investigación Oeste sigue con las gestiones de investigación ante la posibilidad de que haya podido cometer más hechos delictivos pendientes aún de esclarecer o de que haya más perjudicados que todavía no han llegado a interponer la correspondiente denuncia.