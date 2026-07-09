Desplegado el mayor operativo policial del verano contra la venta ambulante ilegal en Playa de Palma en el marco del refuerzo específico de la seguridad durante la temporada estival en la zona.

La Policía Local de Palma y la Policía Nacional han llevado a cabo un nuevo operativo conjunto en el que participaron más de 70 agentes.

La fase principal de la intervención tuvo lugar entre las 00:30 y las 02:00 horas. Como resultado del dispositivo, fueron identificados 12 vendedores ambulantes, se formularon cuatro denuncias por infracción de distintas ordenanzas municipales y se abrió una investigación a una persona.

Asimismo, los agentes intervinieron una importante cantidad de material destinado a la venta ilícita.

Este operativo se enmarca en la labor continua que la Policía Local de Palma desarrolla para combatir la venta ambulante ilegal, reforzando las actuaciones que lleva a cabo en distintos puntos de la ciudad.

Este tipo de dispositivos coordinados son fundamentales para proteger al comercio legalmente establecido, garantizar unas mínimas condiciones de competencia leal y preservar tanto la convivencia cívica como la imagen turística de Palma, como vienen sosteniendo patronales del sector como AFEDECO.

Por parte de la Policía Local de Palma intervinieron 37 efectivos pertenecientes al Grupo de Actuación Preventiva (GAP), la Unidad de Intervención Inmediata (UII), el Servicio Especial de Turismo (SETUR), además de agentes en prácticas y personal de refuerzo incorporado durante la campaña estival.

Por parte de la Policía Nacional participaron efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), los Grupos Operativos de Respuesta (GOR), la Unidad Motorizada y la Brigada de Extranjería.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Palma ha indicado que con esta actuación reafirma así su compromiso con la defensa del comercio, en línea con lo establecido en la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica, que prohíbe la venta ambulante no autorizada, así como la colaboración o adquisición de productos procedentes de esta actividad ilícita.