Desaparece en Ibiza y lo encuentran en salas de juego donde llevaba 18 horas seguidas apostando

Hallazgo de película en Ibiza. El pasado viernes 28 de noviembre se encendieron todas las alarmas después de que una familia denunciara la desaparición de un hombre de 39 años. La Guardia Civil activó todos los medios posibles para localizar al varón y tan sólo unas horas después lo encontró en un lugar insospechado: un salón de juegos en el que llevaba horas apostando sin descanso.

La familia del varón entró en pánico al ver que salió de noche a extraer dinero de un cajero pero no regresaba a casa. Los nervios aumentaban cuando intentaban contactar con él sin éxito. El desaparecido no contestaba a las llamadas telefónicas ni respondía a los mensajes.

Por ellos, los familiares decidieron interponer una denuncia en las dependencias de la Guardia Civil de Sant Antoni Portmany. Los agentes rápidamente emprendieron una búsqueda y activaron todos los medios posibles para dar con el paradero del hombre.

Finalmente, lo que parecía una tragedia se convirtió en una película de comedia. La Guardia Civil localizó al desaparecido en un salón de juegos. Tras varias indagaciones, los agentes comprobaron que el varón había estado en diferentes salas de juego de Ibiza durante 18 horas seguidas.

La Benemérita ha recordado a través de una nota de prensa que la adicción al juego ocasiona un trastorno psicológico que lleva a la persona a jugar y a apostar de manera compulsiva, ocasionando en muchas ocasiones graves problemas personales y familiares.

Por último, han indicado que es importante apoyar a la persona con este tipo de problemas, facilitándole la ayuda de terapeutas especializados o grupos de apoyo.